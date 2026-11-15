El goleador mexicano en la Copa del Mundo llegó a la Nations League con la pólvora mojada

La Selección Mexicana está siendo goleada y exhibida en Kingston por Jamaica en lo que ha sido una noche más de terror para Rafa Márquez al mando del Tri; sin embargo, hubo un momento en el que Julián Quiñones pudo haber anotado el primer gol del equipo mexicano, pero por el contrario cometió una falla dantesca.

Una gran jugada de Gilberto Mora había dejado de frente al delantero del Al-Qadsiah, pero este definió de frente al guardameta sin angular el balón, por lo que no pudo poner el primer tanto en el marcador para el cuadro tricolor.

¿Se le terminó la pólvora?

Cuando ya el marcador era malo para el equipo mexicano, pues estaban perdiendo 1-0 en Kingston, Gilberto Mora tomó la pelota, giró y levantando el rostro, tiró un pase fantástico para la ubicación de Julián Quiñones, quien se encontraba en medio campo, desde donde arrancó con la recepción del esférico.

Después de recibir y conducir ante la marca de un par de futbolistas, Julián levantó el rostro y definió; sin embargo, lo quiso hacer debajo de las piernas del arquero, por lo que dicho remate ni siquiera pasó de la zona del último hombre jamaiquino.

Esto se había agravado ya que en cierto momento, el partido de Jamaica se puso 3-0 a su favor en casa, goleando por completo a su similar de México que pasa de los momentos más difíciles de la etapa de Rafa Márquez al mando.

La redención de Julián

Gilberto Mora metió al partido al Tri con un gol que puso el 3-1; sin embargo, después vino un penal afavor de los mexicanos, mismo que se dispuso a cobrar Quiñones, quien por sí solo metió más goles que todo el equipo bajo la tutela de Rafa.

Julián anotó de buena manera y con ello, dejó a su selección a tan solo un gol de empatar el duelo, agregando el hecho de que este hace sumar dos a los goles de visita del cuadro azteca en Kingston.