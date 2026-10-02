La adquisición de las empresas está prevista para concretarse el 6 de octubre

Hollywood está a punto de experimentar uno de los cambios corporativos más importantes de los últimos años. Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery se preparan para completar su fusión, una operación valuada en 110 mil millones de dólares en valor empresarial que colocará bajo un mismo grupo algunos de los estudios, canales, plataformas y franquicias más reconocidos de la industria del entretenimiento.

Podría interesarte Contra HBO Max y Paramount+ se fusionarán en una sola plataforma de streaming

La operación todavía no está formalmente cerrada: ambas compañías anunciaron que esperan completarla el próximo 6 de octubre de 2026, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

El movimiento también traerá consigo un cambio de identidad para la compañía matriz. Paramount Skydance informó este 2 de octubre que pretende modificar su nombre corporativo a Skydance Corporation, también con efectos previstos para el 6 de octubre. La decisión no significa que desaparezcan los nombres Paramount o Warner Bros., ya que la intención es conservar estas marcas dentro del enorme catálogo de negocios que formarán parte del nuevo conglomerado.

Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery se preparan para completar su fusión / Especial

¿Cómo se llamará la compañía de Paramount y Warner Bros.?

El nombre elegido es Skydance Corporation, recuperando la identidad de la compañía fundada por David Ellison antes de su expansión hasta convertirse en una de las figuras empresariales más importantes del entretenimiento estadounidense.

Ellison explicó que buscaron una identidad capaz de representar a la nueva empresa sin borrar el peso histórico de Paramount y Warner Bros., dos nombres que han acompañado a Hollywood durante generaciones.

“Nunca quisimos que una nueva identidad corporativa disminuyera, altera o eclipsara a ninguna de las dos. En cambio, queríamos un nombre que le diera a la compañía combinada una identidad propia, al tiempo que permitiera que Paramount y Warner Bros —y todas nuestras extraordinarias marcas— siguieran siendo protagonistas”, comentó Ellison en sus redes sociales.

La operación de fusión está valuada en 110 mil millones de dólares en valor empresarial / Especial

Skydance también tendrá nuevas siglas en Wall Street

El cambio no se limitará al nombre de la compañía. Paramount Skydance también prepara el traslado de sus acciones Clase B desde Nasdaq hacia la Bolsa de Nueva York (NYSE). Está previsto que las acciones terminen su negociación en Nasdaq alrededor del cierre del mercado del 5 de octubre y comiencen a operar en NYSE a partir de la apertura del 6 de octubre.

También cambiará su símbolo bursátil: dejará atrás “PSKY” para utilizar “SKYD”, coincidiendo con la adopción del nombre Skydance Corporation.

El nombre elegido es Skydance Corporation, recuperando la identidad de la compañía fundada por David Ellison / Especial

¿Qué marcas quedarán bajo Skydance?

La magnitud de la operación se entiende mejor al observar los activos que quedarán dentro del mismo grupo. La combinación reunirá negocios de cine, televisión abierta y de paga, noticias y streaming, además de un amplio catálogo de propiedades intelectuales.

Entre las marcas y activos vinculados con las compañías se encuentran Paramount Pictures, Warner Bros., HBO, CBS, CNN y MTV, además de plataformas y otros negocios audiovisuales. El catálogo combinado también incluye franquicias de enorme alcance internacional como Harry Potter, Game of Thrones, DC, Mission: Impossible, Top Gun y Bob Esponja, entre muchas otras.