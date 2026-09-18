Jugadores de Atlante durante el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

La Liga MX y la Liga Femenil engalanan la actividad de este viernes

Avanza el 2026 y de cara al último cuarto del año, la actividad deportiva se llena de expectativas. En México, la Liga MX, la Liga Femenil BBVA y la Liga de Expansión entran en momentos claves de su respectivo certamen, por lo que cada punto vale.

Empieza la jornada del Clásico Nacional

Si bien los reflectores de la Jornada 9 del Apertura 2026 se los lleva el partido de América contra Chivas, la actividad comenzará desde este viernes en el Estadio Cuauhtémoc. Puebla recibirá a Atlante a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

Puebla celebrando el gol ante Necaxa | IMAGO7

La Franja buscará una segunda victoria consecutiva para mantenerse en zona de Liguilla, en la cual se encuentra por ahora con 13 puntos en octavo puesto. Mientras que los Potros de Hierro tratarán de reencontrarse con el triunfo, ya que suman cinco juegos sin ganar.

La actividad del viernes en México cerrará con la visita de Tigres a Juárez a las 21:00 horas. Los Bravos llegan tras imponer una racha histórica como el primer club que empieza un torneo con ocho derrotas al hilo, misma que tratarán de revertir ante unos felinos que suman tres empates al hilo.

Tigres calienta en la cancha del Universitario de Nuevo León | MEXSPORT

Liga Femenil y Expansión también salen a escena

En otras divisiones, Tepatitlán se medirá a Mineros de Zacatecas, mientras que Piratas FC recibirá a Venados de Yucatán en la Liga de Expansión. Ambos partidos están programados a las 19:00 horas y al finalizar éstos comenzará el duelo de Atlético la Paz contra Correcaminos.

A las mismas 21:00 horas, en la Liga Femenil, Rayadas de Monterrey recibirá a Necaxa. La Pandilla llega con tres victorias consecutivas y la posibilidad de tomar el liderato del Grupo 1 si Tigres no suma este fin de semana, mientras que las Centellas son el único equipo sin puntos hasta ahora.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey celebran contra Chivas | MEXSPORT

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