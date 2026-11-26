Erik Lira de Cruz Azul y José Rodríguez de León en un partido del Apertura 2026 | MEXSPORT

Continúa la actividad futbolera en Europa y en México, así como la NFL con partidos de Thanksgiving

Un jueves lleno de actividad deportiva. El futbol sigue dominando el mundo deportivo especialmente con sus juegos de competencias europeas, así como con el los juegos de Liguilla de la Liga MX. Además, la NFL tendrá actividad especial con tres partidos de Día de Acción de Gracias.

UEFA Europa y Conference League

Tras los partidos de la Champions League, es momento de que las otras dos ligas europeas entren en acción con la Europa y Conference League. En el caso de la Europa League, el Olympiacos de Armando 'Hormiga' González tendrán actividad ante el AC Milan, mientras que el defensor Mateo Chávez verá actividad con el AZ Alkmaar ante el Sparta Praga.

En el caso de los partidos de la Conference League, habrá duelo entre mexicanos cuando el Inter Escaldes de Anwar Hernández y el Copenhague de Rodrigo Huescas se vean las caras.

Armando González festejando gol con Olympiacos | x:@olympiacosfc

Liga MX

En la noche la actiidad de futbol volverá a la acción con los partidos de Ida de Cuartos de Final del Apertura 2026. Primero Pachuca recibirá al líder del torneo Chivas y al terminar León se verá las caras con el campeón defensor Cruz Azul.

NFL Thanksgiving

La NFL también se robará los reflectores de este jueves con actividad del Día de Acción de Gracias. Como es costumbre, los Detroit Lions abrirán el día festivo estadounidense ahora midiéndose a su rival divisional, los Chicago Bears. Al terminar, los Dallas Cowboys entrarán en acción recibiendo a los Eagles.

Para terminar, el plantillo principal y más atractivo del día, los Buffalo Bills recibirán a los Kansas City Chiefs en un partido digno de postemporada.