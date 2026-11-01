La farmacéutica mexicana Medix consolidó una profunda transformación interna que le permitió cambiar su rumbo estratégico, diversificar su portafolio y duplicar su tamaño de negocio en solo tres años, una meta que originalmente estaba proyectada para cinco.

En el marco de su aniversario 70, la compañía dejó atrás su enfoque de especialidad única para equilibrar sus operaciones en cuatro grandes plataformas terapéuticas: Salud Femenina, Gastroenterología, Salud Metabólica y Alta Especialidad. Con esta nueva escala, Medix planea mantener el mismo ritmo de expansión durante el próximo lustro, impulsado por un calendario de innovación que proyecta el lanzamiento de tres nuevos productos por año, respaldado por nueve moléculas listas para registro y 20 más en fase de análisis.

Visión de la directiva

El cambio de estrategia responde a un entorno demográfico en México caracterizado por el envejecimiento de la población y el repunte de enfermedades crónicas. Ante este panorama, los líderes de la organización señalaron que la longevidad de la empresa es un impulso para el futuro y no solo un registro estadístico.

"Llegar a 70 años nos permite reconocer todo lo que hemos aprendido, pero también nos invita a preguntarnos qué sigue. Para nosotros, esta trayectoria es un punto de partida para continuar evolucionando y construir una compañía preparada para responder a los retos de salud de hoy y del futuro", afirmó Carlos Abelleyra, CEO de Medix.

Por su parte, la presidencia del grupo destacó la resiliencia institucional para adaptarse a los cambios del mercado nacional y regional, donde la firma ya acumula más de dos décadas de presencia en Centroamérica.

"Setenta años representan el esfuerzo de generaciones que han sabido construir, evolucionar y superar grandes adversidades. Hoy vemos un Medix más sólido, más diversificado y, sobre todo, decididamente enfocado en construir el futuro. Nuestra responsabilidad es consolidar una institución que trascienda generaciones", apuntó Abraham del Valle, Presidente del Consejo de Administración.

Cultura laboral y expansión

La reestructura de la farmacéutica también se ve reflejada en su plantilla de 550 colaboradores, donde se reportaron cerca de 70 promociones internas en el último año y medio como parte de su política de desarrollo profesional.

De cara al inicio de su séptima década en el mercado, la firma busca acelerar la renovación de sus marcas comerciales para asegurar su trascendencia en el sector salud.