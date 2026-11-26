¡Precaución! Retiran esta marca de carne de pavo por contaminación previo a fiestas de Navidad

Es uno de los productos más populares durante las celebraciones de fin de año en EU / Magnific

Una investigación reveló la presencia de la bacteria en muestras de carne de pavo Butterball

A unas semanas de que comiencen las celebraciones navideñas y en pleno Día de Acción de Gracias, la seguridad alimentaria se encuentra nuevamente en el centro de la atención tras revelarse la presencia de salmonela en muestras de carne de pavo de una reconocida marca estadounidense. El hallazgo cobra especial relevancia debido al incremento en el consumo de este alimento durante las reuniones familiares de noviembre y diciembre.

Una investigación realizada por The Guardian y SourceMaterial identificó la presencia de esta bacteria en productos de Butterball, compañía ampliamente conocida en Estados Unidos por la comercialización de pavos que suelen convertirse en el platillo principal de las cenas de Thanksgiving y Navidad.

Los resultados de la investigación han generado preocupación por los riesgos sanitarios asociados con el consumo de carne de ave contaminada, particularmente cuando no se siguen las medidas adecuadas de higiene, conservación y cocción durante su preparación.

Detectan presencia de salmonela en muestras de carne de pavo Butterball / Magnific

¿Qué marca de pavo presentó contaminación por salmonela?

La marca señalada en la investigación es Butterball, cuyos productos tienen una importante presencia en el mercado estadounidense, especialmente durante las festividades de fin de año, cuando miles de familias adquieren pavos para preparar sus cenas tradicionales.

El hallazgo de salmonela en muestras de sus productos ha puesto bajo la lupa las condiciones de seguridad alimentaria de la carne de ave, así como la importancia de mantener buenas prácticas de higiene desde el momento de su compra hasta su preparación y consumo.

Sin embargo, la detección de esta bacteria en determinadas muestras no significa necesariamente que todos los productos comercializados por la compañía estén contaminados.

Butterball es una de las marcas de pavo más conocidas en Estados Unidos / Especial

¿Qué es la salmonela y por qué puede ser peligrosa?

La salmonela es una bacteria que puede estar presente en diferentes alimentos de origen animal, entre ellos la carne de pollo, pavo y res, así como en huevos y otros productos que hayan tenido contacto con superficies contaminadas.

Cuando una persona consume alimentos contaminados que no fueron preparados correctamente, puede desarrollar una infección conocida como salmonelosis, una enfermedad que afecta principalmente al sistema digestivo y que, en determinados casos, puede ocasionar complicaciones que requieren atención médica.

Uno de los principales riesgos durante la preparación de alimentos es la contaminación cruzada, que ocurre cuando los microorganismos presentes en la carne cruda entran en contacto con utensilios, superficies de cocina u otros ingredientes que posteriormente serán consumidos.

La salmonela puede provocar enfermedades gastrointestinales y complicaciones de salud / Magnific

¿Cuáles son los síntomas de una infección por salmonela?

Las manifestaciones de una infección por salmonela pueden comenzar entre seis horas y seis días después de consumir un alimento contaminado. La intensidad de los síntomas puede variar dependiendo de las condiciones de salud de cada persona.

Entre las principales señales de una posible infección se encuentran: Diarrea.

Fiebre.

Dolor abdominal.

Náuseas.

Vómitos.

Dolor de cabeza.

En caso de presentar síntomas intensos o persistentes después de consumir algún alimento, es importante buscar atención médica para evitar complicaciones.

¿Cómo evitar una intoxicación al preparar el pavo de Navidad?

Ante la cercanía de las fiestas decembrinas, una de las principales recomendaciones sanitarias consiste en verificar que la carne de pavo alcance una temperatura interna mínima de 74 grados centígrados durante su cocción, con la finalidad de eliminar microorganismos que puedan provocar enfermedades.

Otra práctica que debe evitarse es lavar el pavo crudo antes de cocinarlo. Aunque algunas personas consideran que enjuagar la carne ayuda a eliminar las bacterias, las salpicaduras de agua pueden dispersar los microorganismos hacia otras áreas de la cocina y favorecer la contaminación de alimentos.

Entre las medidas básicas de prevención que pueden aplicarse durante la preparación de la cena navideña se encuentran: Lavarse las manos antes y después de manipular carne cruda.

Evitar el contacto del pavo crudo con alimentos listos para consumir.

Limpiar y desinfectar los utensilios y superficies de cocina.

Mantener la carne refrigerada hasta su preparación.

Utilizar un termómetro de cocina para comprobar su temperatura interna.

Evitar lavar el pavo crudo.