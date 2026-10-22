¿Qué le pasa a Alejandro Fernández? Revelan detalles sobre su estado de salud mental

Karla Laveaga habló sobre el acompañamiento que le brinda al intérprete, quien continúa atendiendo su salud emocional con ayuda de profesionales

Alejandro Fernández atraviesa una etapa en la que el cuidado de su salud mental ocupa un lugar importante en su vida. Aunque el cantante ha continuado con sus presentaciones y mantiene una relación estable con Karla Laveaga, él mismo ha reconocido que enfrenta episodios de depresión y ansiedad, situaciones que ha decidido atender con apoyo profesional.

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En medio de esta etapa, su pareja habló sobre la manera en que lo acompaña y aseguró que procura estar a su lado desde el amor y la comprensión. Sus declaraciones se dieron durante una entrevista con Ventaneando, luego de las recientes presentaciones del intérprete en el Palenque de las Fiestas de Octubre, en Guadalajara, Jalisco.

El cantante atraviesa una etapa en la que el cuidado de su salud mental es prioridad / FB: @alejandrofernandezoficial

Karla Laveaga revela cómo apoya a Alejandro Fernández

Después de 16 años de relación, Karla Laveaga ha construido una vida junto al cantante y, de acuerdo con sus propias palabras, busca acompañarlo durante los momentos complicados sin dejar de reconocer los avances que ha tenido.

Al ser cuestionada sobre el estado actual de Alejandro Fernández, la modelo explicó que su manera de apoyarlo consiste en permanecer cerca de él, escucharlo y brindarle consejos desde el cariño.

“Yo creo que el amor lo puede todo, y pues siempre estando al lado de él, cuidándolo, apoyándolo, aconsejándolo desde el amor. Y pues yo ahorita lo veo muy bien, la verdad”, comentó.

Karla Laveaga fue quien detalló cómo el Potrillo enfrenta sus problemas de salud / FB: @alejandrofernandezoficial

¿Cómo se encuentra Alejandro Fernández? Esto dijo sobre su tratamiento

El propio Alejandro Fernández también se refirió a su situación durante una conversación con Ventaneando. El intérprete de “Me Dediqué a Perderte” explicó que continúa recurriendo a especialistas para atender su salud, aunque no reveló detalles específicos sobre el tratamiento que sigue.

“Bien, como siempre les he dicho, son cosas que se tienen que ver con profesionales y no a la ligera”, declaró el intérprete.

Recientemente, Fernández se presentó en dos ocasiones en el Palenque de las Fiestas de Octubre, donde logró abarrotar ambas fechas. Estos compromisos marcaron parte de su regreso a los escenarios después de tomarse un periodo de descanso para enfocarse en su vida personal y su salud emocional.

El mismo Alejandro ha reconocido que enfrenta episodios de depresión y ansiedad, FB: @alejandrofernandezoficial

Alejandro Fernández habló de su depresión y ansiedad en 2026

Cabe recordar que fue en junio de 2026 cuando el cantante sorprendió al hablar públicamente de los episodios de depresión y ansiedad que ha experimentado. En aquella conversación con Ventaneando, reconoció que estas situaciones forman parte de los desafíos personales que ha tenido que enfrentar.

“De repente pues sufro mucho de depresiones y de ansiedades, pero pues yo creo que debe ser normal, ¿no?”, dijo entonces.

En esa misma entrevista, el hijo de Vicente Fernández explicó que sigue las indicaciones de los profesionales que lo atienden y que toma en serio las recomendaciones médicas.

“Con doctores, con médicos, haciéndoles caso a todo lo que me dicen, porque sí es algo súper serio, muy importante”, señaló.

Además de compartir parte de su experiencia, Alejandro Fernández aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares. El artista invitó a dejar atrás los prejuicios que todavía existen alrededor de la salud mental y a buscar ayuda cuando sea necesario.

“Si sienten alguna necesidad, que no les dé pena, que se quiten esos tabús, porque es súper serio”, expresó, de acuerdo con hola.com.

El cantante también describió la relevancia que atribuye a este tema en el contexto nacional, al considerarlo “de los problemas más fuertes que tenemos ahorita actualmente en México”.

¿Alejandro Fernández y Karla Laveaga se van a casar?

Además de hablar sobre el bienestar del cantante, Karla Laveaga fue cuestionada acerca de la posibilidad de llegar al altar con Alejandro Fernández. La pareja mantiene una relación desde hace 16 años y, por ahora, parece estar enfocada en disfrutar la etapa que atraviesa.

La modelo señaló que el matrimonio no representa una preocupación para ninguno de los dos y que se siente satisfecha con la relación que han construido.

“Como que ya estamos en un punto como más maduro y los dos hemos estado como mucho más estables, contentos, enamorados, felices. No puedo pedir más, estoy muy contenta con lo que hemos construido, entonces pues viviendo el momento más que nada”, expresó la modelo.

Por su parte, el intérprete tampoco ha descartado la posibilidad de casarse. En una conversación anterior, comentó que, si decidiera formalizar la relación mediante una ceremonia, preferiría algo íntimo, acompañado únicamente por sus seres queridos.

“Pues todo está fluyendo muy bien, no sé, yo creo que más bien sería como una ceremonia y con la pura familia, mis hijos, algo chiquito nada más”, comentó el cantante.