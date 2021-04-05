La agenda futbolera para esta semana que está por iniciar luce particularmente llena para todos los aficionados, pues después de un receso en el futbol internacional de clubes, regresan dos torneos en fases de eliminación directa: la Champions League y la Concacaf Liga de Campeones.

Para empezar, el certamen de la UEFA reanuda su actividad con los juegos de Ida de Cuartos de Final, donde encontramos varios platillos de lujo.

En primera instancia, el martes a las 14:00 horas Real Madrid le hace los honores en el Alfredo Di Stéfano al Liverpool, en un choque clásico con dos clubes que parecen despertar en el momento más importante. A la misma hora, el todopoderoso Manchester City entra a su 'muralla' en el torneo, pues no suele superar la fase de los ocho mejores en los últimos años, y esta ocasión el rival en turno es el Borussia Dortmund de Erling Haaland.