La agenda futbolera para esta semana que está por iniciar luce particularmente llena para todos los aficionados, pues después de un receso en el futbol internacional de clubes, regresan dos torneos en fases de eliminación directa: la Champions League y la Concacaf Liga de Campeones.
Para empezar, el certamen de la UEFA reanuda su actividad con los juegos de Ida de Cuartos de Final, donde encontramos varios platillos de lujo.
En primera instancia, el martes a las 14:00 horas Real Madrid le hace los honores en el Alfredo Di Stéfano al Liverpool, en un choque clásico con dos clubes que parecen despertar en el momento más importante. A la misma hora, el todopoderoso Manchester City entra a su 'muralla' en el torneo, pues no suele superar la fase de los ocho mejores en los últimos años, y esta ocasión el rival en turno es el Borussia Dortmund de Erling Haaland.
Al día siguiente en el mismo horario, el actual monarca Bayern Munich reedita en casa la última Final de la Champions ante un PSG que parece que se le va la Ligue 1 pero que ya cuenta con Neymar. El Porto del Tecatito Corona completa la jornada en el Do Dragao recibiendo al impredecible Chelsea.
Mientras tanto, la Concachampions inicia su periodo de eliminación directa con la Ida de los Octavos de Final, donde entran en acción los equipos mexicanos. El martes a las 21:00 horas Cruz Azul visita al modesto Arcahaie de Haití, en partido que se disputará en tierras dominicanas porque los locales no cuentan con el inmueble adecuado para recibir un compromido de esta envergadura.
El miércoles la acción arranca con León recibiendo al Toronto a las 19:00 horas, mientras que al terminar el América visita Honduras para comenzar su eliminatoria ante el Olimpia.
Finalmente, Monterrey visita el jueves a las 21:00 horas al Atlético Pantoja de República Domiincana.
Cabe mencionar que el mismo día también se reanuda la actividad en la Europa League, donde sobresale el partido en Amsterdam entre Ajax y Roma por los Cuartos de Final, donde se espera que el mexicano Edson Álvarez tenga actividad.
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