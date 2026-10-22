¿Quitarse el condón sin permiso será delito? Proponen hasta 7 años de prisión en México

El Congreso de Tamaulipas analiza una iniciativa para considerar abuso sexual el retiro o daño intencional del preservativo sin autorización de la pareja

Quitarse el condón durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona podría convertirse en un delito castigado con hasta siete años de prisión en Tamaulipas. El Congreso del estado analiza una iniciativa que busca modificar el Código Penal para sancionar esta conducta, conocida como stealthing, que consiste en retirar o dañar deliberadamente el preservativo sin que la pareja lo autorice.

La propuesta fue presentada por el diputado Sergio Ojeda Castillo, integrante de Morena, quien considera necesario actualizar la legislación para proteger la autonomía sexual y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la salud de las personas. El planteamiento contempla penas de prisión de hasta siete años, además de multas económicas, aunque todavía debe pasar por el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.

Quitarse el condón durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona podría convertirse en un delito / Magnific

¿En qué consiste la iniciativa para castigar el retiro del condón?

La reforma que se analiza en Tamaulipas busca incorporar al Código Penal estatal una disposición específica para considerar como abuso sexual el retiro o daño intencional del preservativo durante una relación sexual, siempre que esta acción ocurra sin el consentimiento de la otra persona. El objetivo es reconocer que aceptar mantener relaciones sexuales con protección no significa autorizar que esa condición sea modificada unilateralmente.

El diputado Sergio Ojeda Castillo explicó que la iniciativa responde a la necesidad de establecer consecuencias legales frente a prácticas que pueden vulnerar las decisiones de las personas sobre su vida sexual. Al ser cuestionado sobre los motivos que lo llevaron a presentar la propuesta, aseguró que existen antecedentes suficientes para impulsar una modificación a la legislación estatal.

“Sí hay suficientes casos como para haberlo presentado, por supuesto”, afirmó al referirse a los motivos que impulsaron la iniciativa.

La propuesta pretende que este tipo de conductas puedan ser investigadas y sancionadas mediante una disposición expresa dentro del Código Penal de Tamaulipas, en lugar de depender únicamente de interpretaciones de otras figuras jurídicas.

El Congreso del estado analiza una iniciativa que busca modificar el Código Penal para sancionar esta conducta / Magnific

¿Qué es el stealthing y por qué buscan considerarlo abuso sexual?

El término stealthing se utiliza para describir la práctica de retirar un preservativo durante una relación sexual sin informar a la otra persona ni obtener su consentimiento. En el contexto de la iniciativa de Tamaulipas, el planteamiento también contempla el daño deliberado del condón cuando se realiza sin autorización.

La discusión legislativa se centra en que el consentimiento debe respetarse durante toda la relación sexual y bajo las condiciones aceptadas por quienes participan. Por ello, retirar o alterar intencionalmente un método de protección sin autorización representa una modificación de esas condiciones y puede exponer a la otra persona a riesgos que no había aceptado asumir.

Entre las posibles consecuencias se encuentran embarazos no planeados y exposición a infecciones de transmisión sexual (ITS), situaciones que el legislador mencionó como parte de los argumentos para impulsar la reforma.

“Hay ahora entre los jóvenes esta situación de retirarse el preservativo cuando se está sosteniendo la relación sexual, con el propósito de correr el riesgo de un embarazo o, peor aún, una transmisión sexual”, explicó.

La iniciativa busca reforzar el reconocimiento de la autonomía sexual, entendida como la capacidad de cada persona para decidir libremente sobre las condiciones en las que acepta participar en una relación sexual.

El stealthing se utiliza para describir la práctica de retirar un preservativo sin informar a la otra persona / Especial

¿Cuántos años de cárcel proponen por quitarse el condón sin permiso?

Uno de los aspectos que más llama la atención es la sanción que contempla la iniciativa, pues plantea penas de hasta siete años de prisión y multas económicas para quienes incurran en el retiro o daño intencional del preservativo sin consentimiento.

Sin embargo, es importante señalar que estas sanciones todavía no han entrado en vigor como resultado de la propuesta. El Congreso de Tamaulipas deberá analizar su contenido, discutir los cambios planteados y, en su caso, aprobar la reforma para que pueda incorporarse a la legislación penal estatal.

Esto significa que no se trata de una multa o pena de prisión que ya se aplique automáticamente a cualquier persona que se retire un preservativo. La conducta que se pretende sancionar es específicamente aquella que ocurre sin el consentimiento de la pareja, y su eventual aplicación dependería de lo establecido en la legislación aprobada.

Tamaulipas busca convertirse en uno de los estados pioneros

El diputado Sergio Ojeda Castillo destacó que, de avanzar la iniciativa, Tamaulipas podría posicionarse entre las primeras entidades del país en establecer una regulación específica sobre esta práctica.

“Vamos a ser de los pioneros en poner, agregar y reformar el Código Penal del Estado de Tamaulipas para ese sentido”, declaró.

Con esta propuesta, el legislador busca abrir una discusión sobre la necesidad de adaptar las leyes a conductas que afectan la integridad y la libertad de decisión de las personas. La intención es que el consentimiento tenga un reconocimiento más específico dentro de las disposiciones penales relacionadas con las conductas sexuales.