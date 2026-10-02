VIDEO: Randy Orton encara a un seguidor que se presentó en su casa para pedirle un autógrafo

Randy Orton encara a un seguidor que se presentó en su casa | wwe.com

La leyenda de WWE abrió la puerta de su domicilio y confrontó al aficionado, dejando clara su molestia por la inesperada visita

Randy Orton tuvo que lidiar con un incómodo momento luego de que un aficionado se presentara en su domicilio con la intención de conseguir un autógrafo. Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que la superestrella de WWE salió de su casa y encaró al seguidor que se encontraba en la entrada.

Las imágenes muestran a Orton visiblemente molesto durante el intercambio con el aficionado, dejando claro que no estaba de acuerdo con que una persona llegara hasta su residencia sin haber sido invitada. El episodio generó atención debido a que ocurrió en un espacio completamente privado del luchador.

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Randy Orton ya ha vivido momentos incómodos con aficionados

El incidente contrasta con otras situaciones que Orton ha enfrentado durante su carrera en lugares públicos. En abril, durante la semana de WrestleMania 42 en Las Vegas, el luchador fue rodeado por varios aficionados dentro del MGM Grand cuando se dirigía hacia los elevadores.

En aquella ocasión, Orton mantuvo la calma mientras los seguidores se acercaban para intentar conseguir un momento con él y posteriormente continuó con su camino dentro del hotel.

Sin embargo, el escenario fue diferente cuando el encuentro ocurrió frente a su propia casa. Para el luchador, el lugar y las circunstancias marcaron una diferencia respecto a los encuentros habituales con aficionados durante viajes, eventos o apariciones relacionadas con WWE.

Randy Orton vs. Cody Rhodes | wwe.com

Orton marca el límite entre afición y privacidad

La situación volvió a poner sobre la mesa la dificultad que enfrentan las figuras públicas para separar su vida profesional de su espacio personal. Mientras que un encuentro en un aeropuerto, hotel o evento puede formar parte de la interacción habitual entre un luchador y sus seguidores, acudir directamente a su domicilio representa una invasión a su privacidad.

El video muestra precisamente la reacción de Orton ante esa situación, al confrontar al aficionado que llegó hasta su residencia en busca de un autógrafo, por lo que es una cuestión que los aficionados tienen que respetar el espacio de los famosos, sin cruzar esa línea de ningún tipo.