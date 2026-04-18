Recuperan cuerpo de minero en Pasta de Conchos… ¡20 años después de la tragedia!

A más de dos décadas de una de las tragedias mineras más dolorosas en la historia de México, autoridades confirmaron la recuperación del cuerpo número 26 de los mineros que quedaron atrapados en Pasta de Conchos tras la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006.

El hallazgo se registró la noche del viernes como parte de los trabajos de rescate reactivados por el Gobierno Federal, luego de años de suspensión y de constantes exigencias por parte de los familiares de las víctimas, quienes nunca dejaron de exigir justicia y la recuperación de sus seres queridos.

Se confirmó la recuperación del cuerpo número 26 de los mineros atrapados / Redes Sociales

Un rescate que sigue después de 20 años

Con este nuevo avance, suman 26 los restos recuperados de los 65 trabajadores que quedaron atrapados tras el accidente en la mina ubicada en el ejido Santa María. Las labores continúan en distintos puntos del complejo, donde se mantiene la búsqueda bajo condiciones altamente complejas.

La mina, que estaba concesionada a Grupo México y a Industrial Minera México, ha sido señalada desde el inicio por familiares y organizaciones debido a presuntas condiciones de inseguridad en su operación, lo que ha alimentado durante años la exigencia de responsabilidades.

El hallazgo se registró la noche del viernes como parte de los trabajos de rescate reactivados por el Gobierno Federal / Redes Sociales

Una deuda de justicia y dignidad

Para las familias de los mineros, cada hallazgo representa no solo un avance en las labores de rescate, sino también un paso en la lucha por la verdad. Han insistido en que la recuperación de los cuerpos forma parte de una deuda pendiente del Estado mexicano en materia de justicia y dignidad.

La tragedia de Pasta de Conchos marcó un antes y un después en la industria minera nacional. Tras la explosión provocada por acumulación de gas, 65 trabajadores quedaron atrapados en el interior de la mina. En ese momento, solo se lograron recuperar dos cuerpos antes de que se suspendieran las labores por supuestos riesgos de seguridad.

En la mina, que estaba concesionada a Grupo México y a Industrial Minera México, quedaron atrapados 65 mineros / Redes Sociales

Uno de los rescates más complejos

El actual plan de rescate implica una inversión multimillonaria y la construcción de dos lumbreras de gran profundidad, lo que lo convierte en uno de los operativos más complejos en la historia de la minería a nivel mundial.

Además de la recuperación de los restos, los trabajos buscan obtener elementos periciales que permitan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades por las condiciones en las que operaba la mina al momento del siniestro.

A más de 20 años del accidente, el caso de Pasta de Conchos sigue siendo un símbolo de lucha para cientos de familias que no han dejado de exigir justicia. Cada cuerpo recuperado representa una historia, una vida y una deuda que aún está lejos de saldarse por completo.