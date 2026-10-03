La tenista bielorrusa certificó su pase a los dieciseisavos de final en Pekín al superar con autoridad a la mexicana por 6-1 y 6-3.

En su primer encuentro tras caer ante Elena Rybakina en la final del US Open, Sabalenka se deshizo sin contratiempos para sellar su pase a la siguiente ronda a costa de la mexicana Renata Zarazúa con parciales de 6-1 y 6-3.

Aryna, exenta de disputar la primera ronda, solventó su debut en apenas 63 minutos tras superar con contundencia a Zarazúa. La bielorrusa no tardó en marcar diferencias y logró un quiebre ya en el segundo juego, antes de sumar otra rotura en el tramo final del parcial para adjudicarse el primer set por la vía rápida (6-1).

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¿Cómo fue la segunda manga?

En la segunda manga, el punto de inflexión llegó en el tercer juego, cuando Sabalenka firmó un break en blanco. Administró su ventaja con solvencia y, en el noveno juego, volvió a romper el saque de Zarazúa para cerrar el partido (6-3).

En la siguiente ronda, Sabalenka se enfrentará a la checa Nikola Bartunkova, quien derrotó por 2-0 a la polaca Magdalena Frech para seguir el camino en busca de alzar un trofeo más dentro de su carrera como una de las tenistas más laureadas.

Sabalenka tras vencer a Zarazúa | AP

La europea llegó a Beijing como una de las principales figuras de la temporada. En este año ha conseguido los títulos de Brisbane y los WTA 1000 de Indian Wells y Miami. Además, eb la WTA confirmó recientemente su clasificación a las WTA Finals tras alcanzar cinco finales durante 2026.

Esta fue apenas la segunda ocasión que, la ubicada en el puesto 94 del ranking de la WTA, se medió a la bielorrusa. El único antecedente se produjo en el Abierto de Brisbane del año pasado, cuando Sabalenka se impuso por 6-4 y 6-0.

Renata Zarazúa durante el reciente Abierto de Wimbledon | Especial

Previamente, Zarazúa habia superadoa Anna Bondar de Hungría por 7-6 y 6-3 en un partido que tuvo una duración de dos horas y 14 minutos, situación que le permitió avanzar por primera vez a la segunda ronda del torneo.

La mexicana tuvo que remar contra la corriente en ambos sets. En el primero llegó a estar 5-3 abajo y con Bondar sirviendo para llevarse el set. En el segundo parcial, Bondar volvió a tomar ventaja y llegó a colocarse 3-1, pero Zarazúa respondió con cinco juegos consecutivos para darle la vuelta al marcador.