Renata Zarazúa va por la sorpresa ante Aryna Sabalenka en el Abierto de China

Renata Zarazúa en actividad en el US Open | AP | AP

La mexicana avanzó a la segunda ronda del WTA 1000 tras vencer a Anna Bondar y ahora tendrá enfrente a la número dos del mundo

Renata Zarazúa consiguió su boleto a la segunda ronda del WTA 1000 de Beijing y ahora tendrá uno de los retos más importantes de su carrera, pues se enfrentará a Aryna Sabalenka, actual número dos del mundo y segunda sembrada del torneo.

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La mexicana, ubicada en el puesto 94 del ranking de la WTA, se medirá por segunda ocasión en su carrera con la bielorrusa. El único antecedente se produjo en el Abierto de Brisbane del año pasado, cuando Sabalenka se impuso por 6-4 y 6-0.

Sabalenka, el siguiente gran desafío para Renata Zarazúa

Renata Zarazúa durante el reciente Abierto de Wimbledon | Especial

Sabalenka llega a Beijing como una de las principales figuras de la temporada. En este 2026 ha conseguido los títulos de Brisbane y los WTA 1000 de Indian Wells y Miami. Además, la WTA confirmó recientemente su clasificación a las WTA Finals tras alcanzar cinco finales durante el año.

Para Zarazúa, el enfrentamiento representa una nueva oportunidad de medirse ante una de las mejores jugadoras del circuito y buscar una revancha respecto al resultado de Brisbane.

¿A quién venció Renata Zarazúa en el Abierto de China?

La tenista mexicana superó este miércoles a Anna Bondar de Hungría por 7-6 y 6-3 en un partido que tuvo una duración de dos horas y 14 minutos. El triunfo llegó precisamente el día de su cumpleaños 29 y le permitió avanzar por primera vez a la segunda ronda del torneo.

Renata Zarazúa tras una victoria en el Abierto de Acapulco | IMAGO7

Zarazúa tuvo que remontar en ambos sets. En el primero llegó a estar 5-3 abajo y con Bondar sirviendo para llevarse el set, pero la mexicana salvó tres puntos, recuperó el quiebre y posteriormente ganó el desempate por 7-4.