La luchadora chilena respondió a una entrevista en la que ambos hablaron sobre el tiempo que el exintegrante de AAA pasó en prisión y defendió el proceso judicial que derivó en una sentencia de 12 años contra Rogelio Reyes

Stephanie Vaquer reaccionó a través de sus redes sociales a una publicación de Cibernético sobre su entrevista con Cuatrero, en la que abordaron distintos temas relacionados con la trayectoria del luchador y su experiencia tras permanecer cerca de dos años en prisión. Aunque la chilena no fue mencionada directamente durante toda la conversación, el tema de su proceso judicial volvió a generar controversia.

La actual estrella de WWE publicó un mensaje en el que cuestionó la manera en que ambos abordaron el caso y aseguró que espera a que concluya el proceso para mostrar más información. Vaquer también rechazó las insinuaciones sobre supuestas irregularidades y sostuvo que ha preferido mantener el asunto en el ámbito judicial, sin convertirlo en un espectáculo mediático.

Stephanie Vaquer defiende el proceso judicial contra Cuatrero

En su publicación, la luchadora aseguró que durante casi tres años se desarrolló un proceso judicial en el que, según su versión, se investigaron los hechos y se presentaron pruebas. También señaló que Rogelio Reyes, conocido en la lucha libre como Cuatrero, fue sentenciado a 12 años de prisión por feminicidio en grado de tentativa y agresión.

“Solo espero que el proceso termine para poder mostrarlo todo y que vean que esas supuestas cosas ‘raras’ son inventos de ellos para no aceptar lo que Rogelio Reyes Mexicano hizo”, escribió Vaquer.

Stephanie Vaquer fue víctima de intento de feminicidio y violencia familiar por parte de su ex pareja Rogelio 'N'

La chilena también afirmó que el luchador habría enfrentado una denuncia anterior por hechos que describió como similares y sostuvo que existen otras denuncias que, desde su perspectiva, deberían formar parte de las preguntas dirigidas a Cuatrero durante sus entrevistas.

“Pero hay algo más: ¡no es su primera denuncia! Hace casi 8 años también fue denunciado por exactamente lo mismo y, curiosamente, en ese entonces también decía que ella mentía y que había cosas “raras” en esa denuncia…”

Vaquer cuestionó que la conversación se centrara en su persona y consideró que hablar de ella contribuye a generar polémica y atraer atención. En ese sentido, insistió en que su intención ha sido respetar los tiempos de la justicia y respaldar su postura con pruebas.

Cuatrero llevará su proceso de apelación a sentencia en libertad /IG: @cuatrero_reyes

“He llevado este proceso en silencio”: Vaquer responde a las declaraciones

La luchadora también criticó que Cuatrero, desde su perspectiva, busque presentarse como víctima al hablar públicamente de su experiencia, mientras señaló a Cibernético por la manera en que abordó el tema durante la entrevista.

“Cuatrero parece empeñado en aprovecharse de mi exposición pública para presentarse como víctima, y Cibernético, en lugar de abordar con seriedad la gravedad de los hechos, prefiere contribuir a una narrativa llena de ataques, insinuaciones y desinformación”.

Stephanie Vaquer ha recibido ataques en redes sociales por parte de familiares y amigos de Cuatrero | CAPTURA DE PANTALLA

“No necesito hacer un circo para defender mi verdad. He confiado en la justicia, he enfrentado un proceso largo y doloroso y seguiré defendiendo la verdad con hechos y pruebas, no con entrevistas ni espectáculos”, expresó.

Al final de su mensaje, Vaquer lamentó que, a su juicio, se aborden asuntos tan delicados sin la responsabilidad necesaria frente a un micrófono. La publicación reavivó la conversación sobre un caso que ha tenido repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el mundo de la lucha libre.

“Qué lamentable que personas con tan poca responsabilidad al hablar de temas tan graves tengan acceso a un micrófono”.