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Lucha

Cuatrero seguirá libre mientras apela sentencia por tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Cuatrero llevará su proceso de apelación a sentencia en libertad /IG: @cuatrero_reyes
El Planchitas
El Planchitas 14:04 - 13 mayo 2026
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El proceso podría durar cerca de un año o más, tiempo en el cual el hijo de Cien Caras podría seguir luchando

El luchador Cuatrero continuará en libertad bajo caución por aproximadamente un año o más, pese a haber sido declarado culpable y sentenciado a 12 años y 8 meses de prisión por los delitos de tentativa de feminicidio y violencia familiar contra su expareja y actual luchadora de WWE, Stephanie Vaquer.

Defensa buscará apelar la sentencia

El martes 12 de mayo, RÉCORD publicó antes que nadie la sentencia impuesta a Rogelio “N”; sin embargo, el caso aún no concluye.


De acuerdo con el sistema judicial mexicano, el hijo de Carmelo Reyes “Cien Caras” todavía tiene derecho a presentar una apelación para buscar una reducción de condena o incluso intentar revertir el fallo.


Fuentes cercanas al caso señalaron que el siguiente paso será recurrir a la apelación y al amparo, argumentando presuntas inconsistencias en la valoración de pruebas o testimonios.

Cuatrero fue sentenciado a 12 años y 8 meses de prisión/AAA

Los posibles escenarios del caso

Según las fuentes consultadas, existen tres posibles escenarios tras el proceso de apelación:

  • Que la sentencia sea ratificada

  • Que se dicte una nueva condena

  • Que el luchador sea absuelto


El proceso podría extenderse durante varios meses, un año o incluso más, dependiendo de la estrategia legal de la defensa.

Permanecerá bajo medidas cautelares

Mientras se resuelve la apelación, Cuatrero seguirá en libertad bajo caución y deberá cumplir las medidas cautelares impuestas desde marzo de 2025, cuando obtuvo el beneficio de continuar el proceso fuera de prisión.


Entre las condiciones destacan:

  • Firmar periódicamente ante autoridades

  • No acercarse a Stephanie Vaquer

  • Mantenerse sujeto al proceso judicial


Además, esta situación le permite continuar luchando profesionalmente, como lo ha hecho en los últimos meses, siempre y cuando un juez no cambie las medidas cautelares.

Stephanie Vaquer fue víctima de intento de feminicidio y violencia familiar por parte de su ex pareja Rogelio 'N'

El hecho de que Stephanie Vaquer viva en EU influye en el proceso

De acuerdo con información obtenida por RÉCORD, el escenario habría sido distinto si Stephanie Vaquer residiera actualmente en México.


Sin embargo, debido a que la luchadora chilena vive en Estados Unidos por su trabajo con WWE, Cuatrero puede continuar el proceso de apelación en libertad.

En el entorno de Stephanie Vaquer hay inconformidad

Fuentes cercanas a la luchadora indicaron que existe inconformidad tanto por la cantidad de años de prisión dictados como por el hecho de que Cuatrero permanezca libre mientras se resuelve la apelación.


No obstante, señalaron que Stephanie Vaquer se encuentra satisfecha con el hecho de que un juez lo declarara culpable y emitiera una sentencia por tentativa de feminicidio y violencia familiar.


La decisión de presentar una apelación quedará en manos de su equipo legal.

Stephanie Vaquer no está conforme con la sentencia, pero sí con el hecho de que se declaró culpable a su expareja/WWE

Sigue vigente la orden de restricción

RÉCORD también pudo saber que continúa vigente la orden de restricción para que los luchadores vinculados a Cuatrero como lo son Sansón (hermano), Forastero (primo) y La Hiedra (ex cuñada) no puedan acercarse a Stephanie Vaquer.


Por ello, queda descartada la posibilidad de que compartan cartelera en funciones de Triple A o WWE en el corto plazo.

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