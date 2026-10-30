Roberto Andrade confirmó que decidió poner una pausa a sus proyectos con amigo debido a diferencias personales

Una de las duplas más reconocidas del stand up mexicano llegó a una pausa inesperada. Después de varias semanas de rumores sobre posibles diferencias entre ambos, Roberto Andrade Cerón, mejor conocido como Tío Rober, confirmó su separación profesional de Hugo Alberto Pérez Acevedo, El Cojo Feliz, con quien compartió escenarios, proyectos de comedia y una amistad de más de una década.

La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado publicado en las redes sociales de Tío Rober, quien explicó que la decisión no fue reciente, sino que comenzó a tomar forma desde agosto de 2026, cuando solicitó detener las actividades que mantenía junto a su compañero. Aunque reconoció que existieron situaciones que le provocaron molestias, el comediante dejó claro que no pretende revelar públicamente los detalles del desacuerdo, pues considera que se trata de un asunto privado.

El anuncio sorprendió a los seguidores de ambos humoristas, quienes durante más de 12 años los acompañaron en proyectos como La Hora Feliz y Pur de Patos, espacios que se convirtieron en parte importante de su trayectoria. Sin embargo, Tío Rober insistió en que el distanciamiento no representa necesariamente el final de su amistad y aseguró que todavía existen compromisos profesionales que los mantendrán en contacto.

Una de las duplas más reconocidas del stand up mexicano llegó a una pausa inesperada / Especial

¿Por qué se separaron Tío Rober y Cojo Feliz?

La principal duda entre los seguidores de los comediantes es qué ocurrió para que decidieran suspender sus colaboraciones después de tantos años. En su comunicado, Tío Rober reconoció que algunas situaciones con Cojo Feliz le generaron incomodidad, motivo por el que consideró necesario tomar distancia antes de que las diferencias afectaran todavía más su relación personal.

“El día 31 de Agosto del año en curso solicité a la empresa productora LA CONCIERTERA, que pausara los proyectos que tenía en conjunto con el Cojo Feliz, derivado de algunas situaciones que me generaron molestia con él”, señaló.

El comediante explicó que la determinación fue tomada de manera personal y que su intención es evitar que los desacuerdos se conviertan en un conflicto público. Por ello, pidió a sus seguidores respetar la privacidad de ambos y no especular sobre las circunstancias que provocaron la separación.

“La índole de estas molestias quedarán en el ámbito de lo privado y espero que esa decisión sea respetada y valorada. Quiero, respeto y admiro a mi amigo ‘Cojo Feliz’ y por lo mismo, antes de enturbiar más la relación, prefiero dar un paso al costado. Hasta las relaciones más fuertes y sanas en algún momento necesitan un descanso”, se lee en el comunicado.

Aunque no ofreció mayores detalles, Tío Rober dejó abierta la posibilidad de que la distancia sea temporal, al considerar que incluso las amistades más cercanas pueden atravesar momentos complicados que requieren tiempo para resolverse.

La noticia de su separación fue dada a conocer mediante un comunicado / Especial

¿Tío Rober y Cojo Feliz terminaron su amistad?

A pesar de que decidieron detener sus proyectos como dupla, Roberto Andrade aseguró que el cariño y la admiración que siente por Cojo Feliz permanecen intactos. El comediante señaló que la relación que construyeron durante tantos años va más allá de sus presentaciones y que, por esa razón, prefiere tomar distancia antes de que las diferencias personales se conviertan en un problema mayor.

“Quiero, respeto y admiro a mi amigo Cojo Feliz y por lo mismo, antes de enturbiar más la relación, prefiero dar un paso al costado”, expresó.

Además, explicó que ambos continúan conversando sobre sus actividades profesionales y que no han perdido completamente el contacto, pese a que sus colaboraciones habituales se encuentran suspendidas.

El Tío Rober reconoció que existieron situaciones que le provocaron molestias / Especial

“Hemos estado en comunicación constante y cercana, incluso aconsejándonos en nuestros proyectos personales”, explicó.

Estas declaraciones muestran que la separación está relacionada principalmente con su trabajo conjunto y no con una ruptura definitiva de su amistad, aunque hasta ahora ninguno ha confirmado cuándo podrían retomar sus presentaciones como pareja de comediantes.

Tío Rober y Cojo Feliz volverán a reunirse por una película en 2027

Pese a la pausa en sus colaboraciones, los comediantes todavía tienen pendiente la promoción de la película Una mágica historia de ficheras, proyecto cinematográfico en el que participaron juntos y que podría reunirlos nuevamente frente al público durante 2027.

La producción está dirigida por Gabriela Sandoval y cuenta con la participación estelar del actor Lalo España, reconocido por su trayectoria en televisión, teatro y comedia. De acuerdo con Tío Rober, ambos mantienen comunicación para atender los compromisos relacionados con el largometraje, aunque todavía no se ha anunciado una fecha oficial de estreno.

El comediante explicó que esperan coincidir nuevamente durante la campaña promocional de la película, lo que confirma que su distanciamiento no implica que hayan decidido abandonar todos los proyectos que desarrollaron anteriormente.