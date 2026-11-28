El ska, el rock y la cumbia conquistaron el Estadio GNP Seguros / Cortesía OCESA

Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris ofrecieron dos horas y media de música, baile y alegría bajo los efectos de la primera tormenta invernal

Ni el frío, ni los impermeables empapados, ni una lluvia que se negó a dar tregua fueron suficientes para detener la fiesta argentina en la Ciudad de México. Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris unieron su talento sobre el escenario del Estadio GNP Seguros para demostrar que, cuando sobran las ganas de bailar, las condiciones meteorológicas pasan a segundo plano.

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Desde un día antes, el Gobierno de la Ciudad de México había advertido sobre los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que recomendó a quienes tenían previsto asistir a eventos al aire libre llevar ropa abrigadora e impermeables. La advertencia no estuvo de más, pues desde la tarde del viernes las precipitaciones comenzaron a hacerse presentes en diferentes puntos de la capital.

La cita para los seguidores de ambas agrupaciones argentinas estaba programada para las 21:00 horas, aunque algunos de los más entusiastas comenzaron a llegar desde las 18:00 horas para conseguir un lugar privilegiado en las zonas generales A y B. Con impermeables y ropa abrigadora, los asistentes se prepararon para una noche en la que terminarían completamente mojados, pero con pocas ganas de dejar de bailar.

Los Auténticos Caligaris desafiaron la lluvia en el Estadio GNP Seguros / Cortesía OCESA

Fue alrededor de las 21:30 horas cuando comenzó el espectáculo de Los Auténticos Caligaris, un concepto que reúne a dos de las agrupaciones argentinas más queridas por el público mexicano y que encontró en la lluvia a una inesperada protagonista de la velada.

Los Caligaris ponen a bailar al Estadio GNP Seguros

Los encargados de romper el hielo, casi literalmente, fueron Los Caligaris, quienes aparecieron sobre el escenario con ‘Que corran’, canción con la que comenzaron a levantar el ánimo de los asistentes y a marcar el ritmo de lo que sería una extensa jornada de música y baile.

A este primer tema le siguieron ‘Voy a Volver’, ‘Nadie es Perfecto’, ‘Razón’ y ‘Quiero Cumbia’, canciones que hicieron cantar al público mientras la lluvia continuaba cayendo sobre el recinto. La agrupación cordobesa recurrió a su característica combinación de energía, ritmos festivos y cercanía con sus seguidores para hacer olvidar, al menos por momentos, las bajas temperaturas.

Las condiciones meteorológicas también complicaron la llegada de algunos asistentes, quienes continuaron ingresando al inmueble durante los primeros minutos del espectáculo, mientras otros buscaban una mejor ubicación para disfrutar de la presentación.

Los Caligaris fueron los encargados de abrir el espectáculo / Cortesía OCESA

Los Auténticos Decadentes mantienen encendida la fiesta

Con el ambiente preparado, llegó el turno de Los Auténticos Decadentes, quienes tomaron el escenario para continuar con una celebración en la que la lluvia comenzaba a convertirse en parte de la experiencia.

‘Somos’, ‘Pendeviejo’, ‘Los Piratas’, ‘Corazón’ y ‘Amor’ integraron el primer bloque de la agrupación, que consiguió mantener el entusiasmo entre los asistentes de distintas generaciones. Los músicos incluso recordaron que, durante su primera presentación en ese recinto, la lluvia también había acompañado su espectáculo.

Entre canciones, saltos y coros, el público encontró la mejor manera de combatir el frío: mantenerse en movimiento. Poco importaba que la ropa comenzara a empaparse, pues todavía faltaba una de las partes más interesantes de la noche.

Los asistentes bailaron bajo la lluvia durante toda la noche / Cortesía OCESA

La Fórmula Perfecta: dos bandas argentinas, un mismo escenario

Más allá de compartir una fecha y un recinto, el concepto de ‘La Fórmula Perfecta’ propone una colaboración en la que Los Auténticos Decadentes y Los Caligaris intercambian sus repertorios, mezclan sus voces y presentan nuevas versiones de canciones conocidas por sus seguidores.

Los Caligaris sorprendieron con sus interpretaciones de ‘El Gran Señor’ y ‘Diosa’, mientras que Los Auténticos Decadentes hicieron lo propio con ‘Mi Estanciera y Yo’ y ‘Añejo W’, en un intercambio musical que permitió escuchar los temas desde una perspectiva diferente.

La dinámica evolucionó conforme avanzó el concierto, con músicos y vocalistas de ambas agrupaciones compartiendo protagonismo en canciones como ‘Quiéreme Así’, ‘Asado y Fernet’, ‘Viviré Por Siempre’ y ‘Leni Raquel’.

Los Auténticos Decadentes hicieron cantar al público mexicano / Cortesía OCESA

El resultado fue un espectáculo que se alejó del formato tradicional de dos bandas compartiendo cartel, para convertirse en una celebración conjunta en la que el ska, el rock, la cumbia y la murga encontraron espacio sobre un mismo escenario.

Una fiesta pasada por agua en el Estadio GNP Seguros

La intensidad de la lluvia cambió en repetidas ocasiones durante el concierto, pero las precipitaciones nunca desaparecieron por completo. A pesar de ello, los seguidores de ambas agrupaciones permanecieron en el recinto, cantando y bailando mientras sus impermeables y prendas acumulaban cada vez más agua.

Las gradas del Estadio GNP Seguros y la Zona General B lucieron abarrotadas, mientras que la Zona General A presentó espacios disponibles que permitieron a los asistentes desplazarse con mayor facilidad y buscar una posición más cercana al escenario.

La tormenta no consiguió romper la conexión entre los músicos y sus seguidores. Las baladas dieron paso a los ritmos más acelerados y cada canción se convirtió en una nueva oportunidad para entrar en calor, en una noche donde el entusiasmo terminó imponiéndose a las condiciones meteorológicas.

La Fórmula Perfecta reunió a dos grandes agrupaciones argentinas / Cortesía OCESA

Los Auténticos Caligaris cierran con una lluvia de éxitos

Para la recta final del espectáculo, ambas agrupaciones reservaron varias de las canciones más reconocidas de sus repertorios. ‘Todo Locos’, ‘La Abundancia’, ‘Te Quiero Tanto’, ‘La Guitarra’, ‘Loco’, ‘Kilómetros’, ‘El Murgero’ y ‘La Banda Sigue’ formaron parte de un cierre marcado por los coros, el baile y la alegría colectiva.

Después de dos horas y media de espectáculo, Los Auténticos Caligaris se despidieron de un público que terminó empapado, pero satisfecho por haber disfrutado de una propuesta musical en la que dos agrupaciones argentinas consiguieron funcionar como una sola.