Flow Fest, KATSEYE y Los Auténticos Caligaris: Así debes prepararte por el frío y las lluvias

Alertan por bajas temperaturas y precipitaciones provocadas por la primera tormenta invernal de la temporada / Especial

OCESA emitió una serie de recomendaciones para quienes asistirán a los conciertos de este fin de semana

La Ciudad de México se prepara para un fin de semana lleno de música, aunque las condiciones meteorológicas podrían complicar la experiencia de miles de aficionados que asistirán a diferentes conciertos. La llegada de la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 provocará lluvias, bajas temperaturas y rachas de viento en la capital del país.

Entre los eventos musicales que se realizarán durante este fin de semana destacan el Coca-Cola Flow Fest, en el Autódromo Hermanos Rodríguez; la presentación de Los Auténticos Caligaris, en el Estadio GNP Seguros, y el concierto de KATSEYE, en el Palacio de los Deportes.

OCESA emitió recomendaciones ante el pronóstico de lluvias y frío en CDMX / Especial

Ante el pronóstico meteorológico, OCESA emitió una serie de recomendaciones para que los asistentes puedan protegerse del frío y la lluvia durante sus traslados, el ingreso a los recintos y el tiempo de espera previo a las presentaciones.

Aunque algunos de los espectáculos se realizarán en espacios al aire libre y otros en recintos cerrados, las condiciones climáticas podrían generar complicaciones en los alrededores, desde encharcamientos y congestionamientos viales hasta una mayor exposición a las bajas temperaturas mientras los asistentes esperan para ingresar.

¿Cuáles son las recomendaciones de OCESA para los conciertos de este fin de semana?

La promotora de espectáculos pidió a los asistentes tomar previsiones desde antes de salir de casa, particularmente en lo relacionado con la vestimenta y los tiempos de traslado hacia los diferentes recintos.

Estas son las recomendaciones compartidas por OCESA: Usar ropa térmica o vestir en capas.

Llevar una chamarra impermeable.

Recuerdas que puedes ingresar con impermeable.

no está permitido el acceso con paraguas.

Abrígate, anticipa tu llegada y prepárate para vivir una gran noche.

La primera tormenta invernal provocará lluvias en la capital del país / Especial

Uno de los puntos más importantes es que los asistentes podrán ingresar con impermeables, pero no estará permitido el acceso con paraguas, por lo que deberán considerar otras alternativas para protegerse de las precipitaciones durante los espectáculos.

También será recomendable utilizar calzado cerrado, preferentemente resistente al agua y con suela antiderrapante, así como proteger los teléfonos celulares y otros objetos personales de la humedad.

¿Cómo estará el clima en CDMX este fin de semana del 28 y 29 de noviembre?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los efectos de la primera tormenta invernal de la temporada ocasionarán un marcado descenso de las temperaturas en la capital del país, acompañado de precipitaciones durante el último fin de semana de noviembre.

El sábado será especialmente frío, mientras que para el domingo se prevé una recuperación de las temperaturas máximas, aunque persistirá la posibilidad de lluvias.

El pronóstico meteorológico para la Ciudad de México es el siguiente: Viernes 27 de noviembre: Temperatura mínima: de 8 a 10 grados.

Temperatura máxima: de 12 a 14 grados.

Lluvias muy fuertes, principalmente durante la tarde y noche.

Rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. Sábado 28 de noviembre: Temperatura mínima: de 3 a 5 grados.

Temperatura máxima: de 10 a 12 grados.

Lluvias fuertes, con acumulados de entre 25 y 50 milímetros en 24 horas.

Ambiente frío durante gran parte del día. Domingo 29 de noviembre: Temperatura mínima: de 4 a 6 grados.

Temperatura máxima: de 16 a 18 grados.

Intervalos de chubascos.

Posibles rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

OCESA recordó que no está permitido el acceso con paraguas / Especial