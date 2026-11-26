Horario de invierno escolar 2026: estos estados modifican sus clases por las bajas temperaturas

El horario de invierno 2026 busca proteger la salud de los estudiantes./ RS

Autoridades educativas de distintas entidades modificaron las jornadas escolares para proteger a los estudiantes de las bajas temperaturas durante la temporada invernal

Las familias deberán prestar atención al reloj antes de llevar a sus hijos a la escuela durante los próximos meses. En diferentes regiones de México, las autoridades educativas han autorizado cambios en los horarios de entrada y salida de clases como parte de las acciones preventivas para la temporada invernal 2026-2027.

La intención es disminuir el tiempo que los alumnos permanecen expuestos al frío durante sus traslados, particularmente al amanecer y al anochecer, cuando las temperaturas suelen ser más bajas. Las modificaciones también buscan prevenir enfermedades respiratorias entre la población escolar.

Uno de los estados que cuenta con un calendario definido para esta temporada es Puebla, donde la Secretaría de Educación Pública estatal determinó que los ajustes estarán vigentes desde el 3 de noviembre de 2026 hasta el 26 de febrero de 2027.

¿Cuáles son los nuevos horarios de clases durante el invierno 2026?

En territorio poblano, la disposición contempla tanto a los planteles públicos como a los particulares de educación básica. Los horarios fueron distribuidos de acuerdo con el nivel académico y el turno en el que se encuentran inscritos los estudiantes. Horarios de entrada a clases: Educación inicial escolarizada: 8:30 horas.

Preescolar: 9:30 horas en el turno matutino y 13:30 horas en el vespertino.

Primaria: 8:30 horas en el turno matutino y 13:45 horas en el vespertino.

Secundaria general: 7:30 horas en el turno matutino y 13:40 horas en el vespertino.

Secundaria técnica: 7:30 horas en el turno matutino y 14:00 horas en el vespertino. Horarios de salida de clases: Educación inicial escolarizada: 15:30 horas.

Preescolar: 12:30 horas en el turno matutino y 16:30 horas en el vespertino.

Primaria: 13:30 horas en el turno matutino y 18:30 horas en el vespertino.

Secundaria general: 13:30 horas en el turno matutino y 19:30 horas en el vespertino.

Secundaria técnica: 13:45 horas en el turno matutino y 20:00 horas en el vespertino.

Además de reorganizar las jornadas académicas, las autoridades educativas de Puebla permiten que los estudiantes complementen su uniforme con chamarras, gorros, bufandas y guantes, prendas que les ayudarán a mantenerse abrigados durante sus actividades escolares.

Las autoridades educativas buscan reducir la exposición de los estudiantes al frío./ RS

Horario de invierno 2026: estados que aplican cambios en las escuelas

Puebla no es la única entidad que ha tomado medidas ante la llegada del frío. Otras regiones del país han optado por implementar periodos de tolerancia, modificar las horas de ingreso o permitir que los directivos escolares realicen ajustes conforme a las condiciones meteorológicas de sus localidades.

Además de Puebla, las entidades que contemplan modificaciones son: Querétaro: el horario invernal está dirigido a las primarias públicas generales e indígenas.

Tlaxcala: las disposiciones abarcan primarias públicas, particulares y Centros de Atención Múltiple (CAM).

San Luis Potosí: los alumnos del turno matutino disponen de 30 minutos de tolerancia para llegar a clases, mientras que los del vespertino concluyen antes sus actividades.

Hidalgo: los cambios pueden determinarse de manera regional, dependiendo del descenso de las temperaturas.

Chihuahua: los ajustes contemplan planteles de educación básica ubicados en Ciudad Juárez.

Cabe destacar que el horario escolar de invierno no es una disposición generalizada en todo México, por lo que los estudiantes de otras entidades deberán continuar con sus actividades habituales mientras las autoridades locales no anuncien modificaciones.