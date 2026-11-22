¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026? SEP, UNAM, IPN y UAM ya tienen fechas

SEP y universidades tendrán distintos periodos vacacionales. / IA

Vacaciones de invierno 2026-2027: estas son las fechas de salida y regreso a clases de la SEP, UNAM, IPN y UAM

La Navidad y el Año Nuevo están cada vez más cerca, y con ellos llegará uno de los periodos de descanso más esperados por estudiantes: las vacaciones de invierno 2026-2027. Sin embargo, las fechas de salida y regreso a clases no serán iguales para todos, pues instituciones como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) cuentan con calendarios escolares diferentes.

Para quienes estudian preescolar, primaria y secundaria, el calendario oficial ya establece cuándo comenzará el receso decembrino. Mientras tanto, las universidades tienen periodos académicos y administrativos propios, por lo que es importante revisar las fechas correspondientes a cada institución.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno de la SEP 2026-2027?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027 de la SEP, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria tendrán su último día de clases el viernes 18 de diciembre de 2026.

El periodo vacacional comenzará oficialmente el lunes 21 de diciembre y terminará el martes 5 de enero de 2027. Además, el miércoles 6 de enero está contemplado como suspensión de labores docentes, por lo que los alumnos regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero de 2027.

De esta manera, los estudiantes podrán disfrutar de 19 días consecutivos sin asistir a clases, si se cuenta desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero.

Las fechas aplican para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en todo México.

¿Cuándo salen de vacaciones los estudiantes de la UNAM?

La UNAM maneja calendarios distintos para sus programas anuales y semestrales, por lo que las fechas pueden variar dependiendo de la facultad o escuela. Para el ciclo escolar 2026-2027, el primer semestre concluirá el 27 de noviembre de 2026. Después de esa fecha, los estudiantes deberán cumplir con los periodos de exámenes ordinarios y otras actividades académicas. En cuanto al calendario administrativo, la universidad contempla los siguientes días de descanso durante diciembre: Del 14 al 18 de diciembre.

Del 21 al 24 de diciembre.

Del 28 al 31 de diciembre. Los estudiantes deberán revisar el calendario de su facultad para conocer las fechas específicas de sus vacaciones y actividades escolares.

Diciembre traerá el esperado descanso escolar. / iStock

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en el IPN?

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) también cuenta con un calendario propio para el ciclo escolar 2026-2027.

De acuerdo con su programación académica, el periodo escolar 27-1 concluirá el viernes 18 de diciembre de 2026, mientras que el siguiente, identificado como 27-2, comenzará hasta el lunes 25 de enero de 2027.

Durante ese intervalo se contemplan actividades de planeación didáctica, académica y directiva, por lo que no todas las semanas corresponden exclusivamente a vacaciones.

Los alumnos pueden consultar el calendario institucional para verificar las actividades correspondientes a su modalidad educativa.

¿Cuándo salen de vacaciones los estudiantes de la UAM?

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) organiza sus actividades mediante trimestres, por lo que sus periodos de descanso también son diferentes a los de otras instituciones.

Según el calendario escolar 2026-2027, el trimestre 26-O concluirá el viernes 11 de diciembre de 2026, mientras que el siguiente periodo, denominado 27-I, comenzará el lunes 18 de enero de 2027.

Esto significa que las actividades regulares del trimestre terminarán en diciembre y se reanudarán en enero. No obstante, durante ese intervalo también están programadas evaluaciones, inscripciones y otros trámites académicos.

Las vacaciones decembrinas están cada vez más cerca. / iStock

¿Cuándo regresan a clases después de las vacaciones de invierno 2027?