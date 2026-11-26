Cae oootro ‘Chapo’: ¿Quién es ‘El Chapo Félix’, presunto operador de La Mayiza detenido en Durango? / VIDEO

Las autoridades también aprendieron a otras tres personas en Tamazula / Especial

Elementos de la Marina y la SSPC detuvieron a Fernando ‘N’, identificado como presunto integrante de las Fuerzas Especiales Zambada

A casi una semana de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, las autoridades federales anunciaron una nueva detención relacionada con la estructura criminal de La Mayiza. En esta ocasión, se trata de Fernando ‘N’, conocido como ‘El Chapo Félix’, quien fue capturado durante un operativo realizado en el municipio de Tamazula, Durango.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el detenido ha sido identificado como presunto operador de una célula delictiva denominada Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con la facción del Cártel de Sinaloa que las autoridades relacionan con Ismael Zambada Sicairos.

La captura fue resultado de acciones coordinadas entre elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quienes también detuvieron a otras tres personas, entre ellas un menor de edad. Durante la intervención, las fuerzas federales aseguraron armamento, municiones y equipo táctico.

¿Quién es ‘El Chapo Félix’, detenido en Durango?

Fernando ‘N’, alias ‘El Chapo Félix’, fue identificado por las autoridades federales como un presunto operador de las Fuerzas Especiales Zambada, célula relacionada con La Mayiza, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

A través de su cuenta oficial en X, el Gabinete de Seguridad confirmó la captura del sujeto como parte de los trabajos que mantienen las instituciones federales para combatir a las organizaciones delictivas con presencia en el norte del país.

“Resultado de las acciones para debilitar las estructuras criminales que generan violencia en el norte del país, en Tamazula, Durango, elementos de @SEMAR_mx y @SSPCMexico detuvieron a cuatro personas, entre ellas Fernando “N”, El Chapo Félix”.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre la trayectoria criminal que le atribuyen, su posición dentro de la organización o las actividades específicas que presuntamente desempeñaba al interior de la célula delictiva.

Las autoridades identifican a ‘El Chapo Félix’ como presunto operador de La Mayiza / Especial

¿Cómo fue la captura de ‘El Chapo Félix’ en Durango?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Marina y la SSPC, la detención de Fernando ‘N’ ocurrió durante labores de vigilancia terrestre realizadas por las fuerzas federales en el municipio de Tamazula.

Durante estas actividades, los elementos de seguridad identificaron a un grupo de personas que portaban armas de fuego y equipo táctico. Tras la intervención de las autoridades, cuatro individuos fueron detenidos, entre ellos el presunto operador de La Mayiza y un menor de edad.

Debido a las características geográficas de la región, las instituciones federales también contaron con apoyo aéreo para garantizar la seguridad del personal y efectuar el traslado de las personas detenidas.

“Cabe destacar que, durante el desarrollo de estas acciones, se contó con una aeronave de la Marina, lo que permitió brindar seguridad y apoyo a las unidades terrestres. Debido a las condiciones del terreno, se determinó realizar el traslado aéreo de las personas detenidas y de lo asegurado”.

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención de cuatro personas durante el operativo / Especial

Como parte del operativo, las autoridades reportaron el aseguramiento de: Cuatro armas largas.

Ocho cargadores.

260 cartuchos útiles de diferentes calibres.

Seis chalecos balísticos.

¿Qué relación tiene ‘El Chapo Félix’ con La Mayiza?

Según las investigaciones de las autoridades federales, Fernando ‘N’ estaría relacionado con las Fuerzas Especiales Zambada, una célula que forma parte de la estructura criminal vinculada con La Mayiza.

Esta facción del Cártel de Sinaloa es relacionada con Ismael Zambada Sicairos y cuenta con el respaldo de distintas agrupaciones delictivas, de acuerdo con la información sobre las recientes detenciones realizadas por las fuerzas federales.

La captura de ‘El Chapo Félix’ representa una nueva intervención de las autoridades contra los presuntos integrantes de esta estructura criminal, en medio de los operativos que se desarrollan tanto en Sinaloa como en entidades colindantes.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer los delitos específicos que podrían imputarse a Fernando ‘N’ ni detalles adicionales sobre su situación jurídica.

Captura de ‘El Chapo Félix’ ocurre tras la detención de ‘El Chapo Isidro’

El operativo en Durango se registró a pocos días de que las fuerzas federales concretaran la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias ‘El Chapo Isidro’, identificado como líder del Cártel de Guasave y señalado por su relación con agrupaciones que respaldan a La Mayiza.

Aunque ambos sujetos comparten un alias similar y han sido relacionados con la misma facción criminal, se trata de personas distintas. Mientras que Meza Flores fue identificado como líder de una organización delictiva, Fernando ‘N’ ha sido señalado como presunto operador de las Fuerzas Especiales Zambada.

Las autoridades no han informado si existe una relación directa entre ambos detenidos ni si la captura de ‘El Chapo Isidro’ proporcionó información que permitiera localizar a ‘El Chapo Félix’.

Gabinete de Seguridad mantendrá operativos contra La Mayiza

Tras anunciar los resultados de la intervención en Tamazula, el Gabinete de Seguridad reiteró que las instituciones federales continuarán con las acciones coordinadas en Sinaloa y los estados vecinos para localizar a presuntos generadores de violencia y reducir las capacidades operativas de las organizaciones criminales.

Las autoridades señalaron que estas intervenciones forman parte de la estrategia para avanzar en la pacificación de la región norte del país, mediante la detención de personas vinculadas presuntamente con actividades delictivas y el aseguramiento de armamento.