El Chapo Isidro: ¿será extraditado a Estados Unidos? Esto dice la FGR

Fausto Isidro 'N' permanecerá bajo jurisdicción mexicana mientras se determina si procede su entrega a Estados Unidos; su audiencia inicial continuará el 28 de noviembre

La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que Fausto Isidro "N", alias ‘El Chapo Isidro’, deberá enfrentar a la justicia mexicana, pese al interés de las autoridades de Estados Unidos en procesarlo por delitos relacionados con el narcotráfico. La dependencia señaló que el presunto líder criminal permanecerá bajo custodia de las autoridades mexicanas mientras se desarrolla el procedimiento judicial en su contra.

El pronunciamiento de la FGR se dio este martes 24 de noviembre, un día después de que Ernestina Godoy Ramos, titular de la dependencia, asegurara que el detenido sería juzgado en territorio nacional, tras ser cuestionada sobre la posibilidad de entregarlo a Estados Unidos.

“Vamos a juzgarlo en el país”, declaró la fiscal durante su visita a la Cámara de Diputados.

Estados Unidos solicitó la extradición de Fausto Isidro Meza Flores. / Especial

¿‘El Chapo Isidro’ será extraditado a Estados Unidos?

Aunque la Fiscalía confirmó que 'El Chapo Isidro' continuará su proceso penal en México, la posibilidad de una extradición a Estados Unidos no está descartada definitivamente.

La dependencia explicó que el gobierno estadounidense presentó una solicitud formal de extradición, originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde se busca procesar al detenido por delitos relacionados con el narcotráfico, asociación delictuosa y armas de fuego.

Sin embargo, su eventual entrega dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, así como de los tiempos diplomáticos correspondientes.

‘El Chapo Isidro’ fue capturado durante un operativo de fuerzas especiales realizado el 20 de noviembre. / Especial

¿Cuándo se definirá la situación jurídica de ‘El Chapo Isidro’?

La FGR informó que será el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 cuando se reanude la audiencia inicial en la que un juez determinará la situación jurídica de Fausto Isidro "N".