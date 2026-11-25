La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró que Fausto Isidro "N", alias ‘El Chapo Isidro’, deberá enfrentar a la justicia mexicana, pese al interés de las autoridades de Estados Unidos en procesarlo por delitos relacionados con el narcotráfico. La dependencia señaló que el presunto líder criminal permanecerá bajo custodia de las autoridades mexicanas mientras se desarrolla el procedimiento judicial en su contra.
El pronunciamiento de la FGR se dio este martes 24 de noviembre, un día después de que Ernestina Godoy Ramos, titular de la dependencia, asegurara que el detenido sería juzgado en territorio nacional, tras ser cuestionada sobre la posibilidad de entregarlo a Estados Unidos.
“Vamos a juzgarlo en el país”, declaró la fiscal durante su visita a la Cámara de Diputados.
¿‘El Chapo Isidro’ será extraditado a Estados Unidos?
Aunque la Fiscalía confirmó que 'El Chapo Isidro' continuará su proceso penal en México, la posibilidad de una extradición a Estados Unidos no está descartada definitivamente.
La dependencia explicó que el gobierno estadounidense presentó una solicitud formal de extradición, originada en la Corte Federal para el Distrito de Columbia, donde se busca procesar al detenido por delitos relacionados con el narcotráfico, asociación delictuosa y armas de fuego.
Sin embargo, su eventual entrega dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos en el tratado bilateral de extradición entre México y Estados Unidos, así como de los tiempos diplomáticos correspondientes.
¿Cuándo se definirá la situación jurídica de ‘El Chapo Isidro’?
La FGR informó que será el próximo sábado 28 de noviembre de 2026 cuando se reanude la audiencia inicial en la que un juez determinará la situación jurídica de Fausto Isidro "N".
Actualmente, el presunto líder criminal permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, al que fue trasladado el pasado lunes 23 de noviembre.