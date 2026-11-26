Sasha Sokol rompe el silencio y respalda a Ximena Santaolalla tras denuncia contra su padrastro

Sasha Sokol expresó su apoyo a Ximena Santaolalla tras hacer pública su denuncia de abuso sexual durante su infancia. / Especial

La cantante expresó su solidaridad con la escritora, quien relató los abusos que sufrió durante su infancia a manos de su padrastro. Su mensaje hizo eco de su propia lucha legal contra Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol expresó públicamente su apoyo a Ximena Santaolalla, luego de que la escritora mexicana denunciara los abusos sexuales que sufrió durante su infancia a manos de su padrastro. A través de redes sociales, la exintegrante de Timbiriche compartió un mensaje en el que destacó la importancia de romper el silencio y evitar que este tipo de situaciones queden impunes.

La publicación de Sokol llegó el 26 de noviembre, un día después de que Santaolalla hiciera público su testimonio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conocido como 25N.

¿Qué dijo Sasha Sokol sobre Ximena Santaolalla?

Por medio de su cuenta de X, Sasha Sokol compartió unas palabras dirigidas a la escritora, en las que reconoció su decisión de contar públicamente su historia.

“La verdad incomoda, pero incomoda más el silencio porque genera impunidad. Aplaudo que cuidarte sea tu prioridad, Ximena. Que tu voz te cobije y te libere. Que tu historia te pertenezca”, escribió la cantante.

Además, retomó una de las frases que Santaolalla utilizó al hablar de su experiencia: “Que la vergüenza y las consecuencias cambien de bando”.

Con este mensaje, Sokol manifestó su solidaridad con la autora y se sumó a las muestras de apoyo que recibió después de hacer pública su denuncia.

Ximena Santaolalla denuncia abusos sexuales durante su infancia

El pasado 25 de noviembre, Ximena Santaolalla relató en una entrevista publicada por El País que fue presuntamente víctima de abuso sexual por parte de su padrastro, el empresario Francisco Aguirre Gómez, expresidente del Consejo de Administración de Grupo Radio Centro.

De acuerdo con su testimonio, las agresiones ocurrieron durante nueve años, cuando ella tenía entre cinco y 14 años. La escritora estimó que los abusos sucedieron alrededor de 2 mil 500 veces.

Santaolalla explicó que decidió contar su historia para dejar de cargar con la vergüenza de lo ocurrido y señaló que también identificó a otras mujeres que habrían sido víctimas de su padrastro.

La escritora presentó una denuncia en Francia en abril de 2019, pero las autoridades desestimaron el caso debido a que ambas partes eran mexicanas y residían en México.

Por su parte, Grupo Radio Centro informó mediante un comunicado que tenía conocimiento de los señalamientos realizados contra Aguirre.

El testimonio de Ximena Santaolalla generó diversas muestras de solidaridad / IG: @ximesak

Sasha Sokol continúa su batalla legal contra Luis de Llano

El mensaje de solidaridad de Sasha Sokol también ocurre mientras la cantante continúa su proceso legal contra el productor Luis de Llano, a quien denunció públicamente en 2022 por la relación que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

En mayo de 2023, un tribunal de la Ciudad de México condenó al productor por daño moral. Posteriormente, en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó la resolución, por lo que la sentencia quedó firme.

Entre las medidas ordenadas se encuentra ofrecer una disculpa pública bajo condiciones específicas, además de pagar una indemnización y abstenerse de realizar declaraciones sobre los hechos fuera de los términos establecidos.

En septiembre de 2026, Luis de Llano fue detenido temporalmente por incumplir medidas derivadas de la sentencia.

Sasha Sokol rechazó la disculpa pública difundida por Luis de Llano / Especial

Más recientemente, Sokol rechazó el video de disculpa difundido por el productor, al considerar que no cumplía con los parámetros establecidos por la autoridad judicial. También anunció que buscaría avanzar por la vía penal.