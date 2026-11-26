Daniela no sabe qué hará en caso de salir positiva la prueba / Especial

La influencer se negó a realizarse una prueba frente a las cámaras y aseguró que prefiere acudir con un especialista

La polémica entre Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, y Kevyn “Bicolor” Contreras continúa fuera de La Granja VIP 2026. En esta ocasión, la influencer protagonizó un incómodo momento durante su visita al programa Todo para la Mujer, conducido por Maxine Woodside, donde recibió una prueba de embarazo con la intención de aclarar las especulaciones que surgieron tras su eliminación del reality show.

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Lo que comenzó como una entrevista para conocer su experiencia dentro de la competencia terminó convirtiéndose en una conversación sobre su vida privada, luego de que las conductoras le propusieran realizarse una prueba casera en plena transmisión. La exparticipante reaccionó entre risas y sorpresa, aunque posteriormente dejó claro que no estaba preparada para conocer el resultado frente a las cámaras.

Las dudas sobre un posible embarazo surgieron después de que La Bebeshita se despidiera de Kevyn Bicolor con una frase que desató todo tipo de especulaciones entre los seguidores del programa. Sin embargo, hasta el momento, la influencer no cuenta con una confirmación médica de que esté embarazada.

La influencer aseguró que todavía no cuenta con una confirmación médica / Especial

La Bebeshita rechaza hacerse una prueba de embarazo en vivo

Durante su participación en Todo para la Mujer, Daniela Alexis fue cuestionada sobre si había acudido con algún especialista para confirmar o descartar un embarazo después de abandonar las instalaciones de La Granja VIP.

“No sé, no he tenido tiempo de ir al doctor, me urge ir”, respondió la influencer.

Ante su declaración, las conductoras del programa le mostraron una prueba de embarazo que tenían preparada para la entrevista y le propusieron utilizarla en ese momento. La situación tomó por sorpresa a Daniela Alexis, quien reaccionó con una carcajada y exclamó: “¡Qué fuerte, bebé!”.

Pese a la insistencia de las presentadoras, La Bebeshita explicó que todavía no se siente preparada para afrontar una noticia de esa naturaleza y que, antes de compartir cualquier información públicamente, desea tener certeza sobre su estado de salud.

La Bebeshita recibió una prueba de embarazo durante su visita a Todo para la Mujer / Especial

“La verdad es que yo no quisiera... es que no quiero ni pensar. O sea, no quiero afrontar todavía... Yo no creería en una. O sea, yo quisiera hacerme una de sangre, ir al ginecólogo, que me cheque. Esto tal vez diga que sí, tal vez que no”.

¿La Bebeshita quiere tener un hijo con Kevyn Bicolor?

La conversación también abordó las consecuencias personales que tendría para Daniela Alexis la confirmación de un embarazo. La influencer reconoció que todavía se encuentra asimilando su regreso a la vida fuera del reality y que necesita tiempo para tomar decisiones sobre su futuro.

“Tal vez diga que sí, que no, pero realmente yo necesito estar segura. O sea, me haría tres para estar segura, ¿sabes? O sea, realmente ahorita no, no tengo cabeza. Apenas estoy agarrando señal”.

Incluso, las integrantes del programa le informaron que contaban con un médico disponible para atenderla durante la emisión: “No nos digas eso porque también tenemos un médico aquí”.

No obstante, La Bebeshita mantuvo su postura y explicó que la posibilidad de convertirse en madre implica decisiones importantes que no desea tomar de manera precipitada, especialmente por la situación que mantiene con Kevyn Contreras.

“Eso involucra muchísimas cosas. Se involucra que mi vida me va a cambiar, si no me va a cambiar, involucra que qué voy a hacer… O sea, si lo quiero tener con él”, agregó al referirse al comediante.

La Bebeshita protagonizó un incómodo momento durante el programa de Maxine Woodside / Especial

¿Cómo comenzó la polémica entre La Bebeshita y Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

El pasado domingo 22 de noviembre, Daniela Alexis se convirtió en la undécima eliminada de La Granja VIP 2026. Sin embargo, su despedida quedó marcada por un intercambio de palabras con Kevyn Bicolor, con quien mantuvo una relación durante su participación en el programa.

Antes de abandonar definitivamente la competencia, la influencer tuvo la oportunidad de despedirse del comediante, momento que aprovechó para lanzar una frase que rápidamente generó especulaciones entre los espectadores: “Te veo en nueve meses”.