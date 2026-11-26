Metrobús ampliará su horario de servicio por el Flow Fest 2026. / Metrobús

El transporte público de la CDMX extenderá sus operaciones hasta la 1:00 de la madrugada para facilitar el regreso de los asistentes al festival de música urbana

Los asistentes al Coca-Cola Flow Fest 2026 tendrán una alternativa de transporte público para regresar a casa después de disfrutar de las presentaciones musicales en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pues el Metrobús de la Ciudad de México anunció una ampliación en su horario de servicio.

A través de un comunicado, el sistema de transporte capitalino informó que tres de sus líneas extenderán sus operaciones durante el viernes 27 y sábado 28 de noviembre, con el objetivo de facilitar la movilidad de quienes acudan al festival.

La medida permitirá que los asistentes cuenten con una opción de traslado durante la madrugada, especialmente aquellos que permanezcan en el recinto hasta las últimas presentaciones de la jornada.

¿Qué líneas del Metrobús ampliarán su horario por el Flow Fest 2026?

De acuerdo con la información difundida por el Metrobús, la extensión del servicio será de las 00:00 a la 1:00 de la madrugada en las siguientes líneas: Línea 1

Línea 2

Línea 7 Con esta ampliación, los usuarios tendrán una hora adicional de servicio después de la medianoche para realizar sus traslados hacia distintos puntos de la Ciudad de México.

El Autódromo Hermanos Rodríguez será sede del Flow Fest 2026. / Flow Fest

¿Cómo llegar al Flow Fest 2026 en Metrobús?

El sistema de transporte también dio a conocer cuáles son las estaciones más cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez, dependiendo de la puerta de acceso que utilizarán los asistentes al festival. Las tres estaciones recomendadas pertenecen a la Línea 2 del Metrobús y se distribuyen de la siguiente manera: Puerta 14: UPIICSA y El Rodeo.

Puerta 15: Iztacalco. Se recomienda a los asistentes revisar con anticipación la puerta de acceso que aparece en sus boletos para identificar la estación más conveniente y evitar contratiempos al momento de llegar al recinto.

Metrobús emite recomendaciones para los asistentes al Flow Fest

Como parte del anuncio, el organismo capitalino solicitó a los usuarios evitar viajar en estado inconveniente e ingresar a las unidades con bebidas alcohólicas, con la finalidad de mantener el orden durante los traslados.

Asimismo, es recomendable contar con saldo suficiente en la Tarjeta de Movilidad Integrada, planear la ruta de regreso y considerar la alta afluencia de pasajeros que podría registrarse al finalizar las actividades del festival.

Los asistentes deberán tomar en cuenta que la ampliación del horario únicamente fue anunciada para las líneas 1, 2 y 7, por lo que será importante organizar sus conexiones con otros sistemas de transporte público.