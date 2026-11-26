La cabina de una pipa de gas LP se incendió en la colonia Romero Rubio./redes sociales

El fuego comenzóen el cruce de Oceanía y Persia. Bomberos controlaron las llamas antes de que alcanzaran el tanque de gas

Una pipa que transportaba gas LP se incendió la mañana de este jueves 26 de noviembre en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. El fuego afectó la cabina de la unidad, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al cruce de las avenidas Oceanía y Persia para controlar la emergencia.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 6:45 horas. Los bomberos trabajaron para extinguir las llamas y evitar que se extendieran hacia el tanque de almacenamiento, cuya capacidad era de 4 mil 500 litros de gas LP.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:45 horas en el cruce de Oceanía y Persia./@JefeVulcanoCova

¿Qué pasó con la pipa de gas LP?

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como Jefe Vulcano, compartió videos y fotografías de las labores de emergencia a través de sus redes sociales.

En su reporte, informó que el fuego dañó la cabina de la unidad, pero fue extinguido antes de que alcanzara el tanque de combustible. También confirmó que no se reportaron personas lesionadas y que el riesgo quedó mitigado.