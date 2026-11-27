Si planeas asistir al festival de música urbana más importante de México, descargar la Coca-Cola Flow Fest app es indispensable para organizar tu experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La aplicación oficial es gratuita y reúne en un solo lugar las herramientas necesarias para que no te pierdas a tus artistas favoritos.
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¿Dónde descargar la app oficial del Coca-Cola Flow Fest?
La aplicación se encuentra disponible sin costo para los principales sistemas operativos móviles. Puedes obtenerla a través de las tiendas oficiales o mediante el portal del evento:
iPhone (iOS): Disponible para descarga directa en la App Store.
Android: Disponible de forma gratuita a través de Google Play Store.
Sitio web: También puedes verificar los enlaces de descarga y detalles técnicos en la sección de App Oficial dentro de la página del festival.
Funciones principales de la aplicación
Contar con esta plataforma en tu teléfono te permite tener el control de tu itinerario durante toda la jornada. Entre sus herramientas más destacadas se encuentran:
Horarios y escenarios: Consulta el cartel completo y revisa los horarios de presentación en tiempo real para armar tu ruta.
Avisos y novedades: Recibe notificaciones sobre sorpresas, cambios de último minuto y actualizaciones importantes dentro del recinto.
Guía del evento: Accede rápidamente a la información general, servicios disponibles y lineamientos de seguridad del festival.
¿Qué artistas estarán en el Flow Fest 2026?
El festival contará con dos jornadas de música urbana y cinco escenarios. Entre los artistas más esperados se encuentran:
Sábado 28 de noviembre: Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Tokischa, El Bogueto y Ñengo Flow.
Domingo 29 de noviembre: Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Farruko, Eladio Carrión, Tito El Bambino y Justin Quiles junto a Lenny Tavárez.
Los conciertos se distribuirán en distintos escenarios, por lo que revisar los horarios antes de llegar será importante para organizar tu recorrido.
Recomendaciones antes de entrar al Autódromo Hermanos Rodríguez
Para evitar contratiempos durante el evento y sacar el mayor provecho a la herramienta digital, toma en cuenta los siguientes consejos prácticos:
Anticipa la falta de señal: Descarga la aplicación y guarda capturas de pantalla de tus horarios y del mapa del recinto antes de llegar. La red móvil suele saturarse por la alta concentración de asistentes.
Cuida tu pulsera: Si adquiriste abono para asistir más de un día, recuerda conservar tu pulsera (ya sea de acceso por zona o sistema Digicash) en buen estado para las siguientes jornadas.