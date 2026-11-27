Si planeas asistir al festival de música urbana más importante de México, descargar la Coca-Cola Flow Fest app es indispensable para organizar tu experiencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La aplicación oficial es gratuita y reúne en un solo lugar las herramientas necesarias para que no te pierdas a tus artistas favoritos.

¿Dónde descargar la app oficial del Coca-Cola Flow Fest?

Sitio web: También puedes verificar los enlaces de descarga y detalles técnicos en la sección de App Oficial dentro de la página del festival.

Android: Disponible de forma gratuita a través de Google Play Store .

iPhone (iOS): Disponible para descarga directa en la App Store .

La aplicación se encuentra disponible sin costo para los principales sistemas operativos móviles. Puedes obtenerla a través de las tiendas oficiales o mediante el portal del evento:

Funciones principales de la aplicación

Guía del evento: Accede rápidamente a la información general, servicios disponibles y lineamientos de seguridad del festival.

Avisos y novedades: Recibe notificaciones sobre sorpresas, cambios de último minuto y actualizaciones importantes dentro del recinto.

Horarios y escenarios: Consulta el cartel completo y revisa los horarios de presentación en tiempo real para armar tu ruta.

Contar con esta plataforma en tu teléfono te permite tener el control de tu itinerario durante toda la jornada. Entre sus herramientas más destacadas se encuentran:

¿Qué artistas estarán en el Flow Fest 2026?

El festival contará con dos jornadas de música urbana y cinco escenarios. Entre los artistas más esperados se encuentran:

Sábado 28 de noviembre: Anuel AA, Tito Double P, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Tokischa, El Bogueto y Ñengo Flow.

Domingo 29 de noviembre: Ozuna, Kali Uchis, Yandel Sinfónico, Trueno, Farruko, Eladio Carrión, Tito El Bambino y Justin Quiles junto a Lenny Tavárez.

Los conciertos se distribuirán en distintos escenarios, por lo que revisar los horarios antes de llegar será importante para organizar tu recorrido.