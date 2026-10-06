VIDEO: Familia denuncia que embargaron su casa por error: iban al 146 y entraron al 148

Una mujer de Torreón, Coahuila, aseguró que personal encargado de realizar un embargo ingresó a su vivienda sin razón aparente

Una familia de Torreón, Coahuila, vivió momentos de angustia después de que personal que realizaba un embargo presuntamente ingresó por equivocación a su domicilio y comenzó a sacar muebles y otras pertenencias a la calle. El caso se volvió viral luego de que Julia Robles, habitante de la vivienda afectada, denunciara mediante un video que el procedimiento no iba dirigido contra su familia y que todo habría ocurrido por una confusión entre los números 146 y 148.

Los hechos habrían ocurrido en el fraccionamiento Rincón de Las Etnias, donde Julia vive junto con su esposo. De acuerdo con su relato, ella no se encontraba en el domicilio cuando comenzó el procedimiento y fue una vecina quien le avisó que había patrullas y varias personas afuera de su casa, además de que estaban retirando objetos del interior del inmueble. Al regresar encontró parte de las pertenencias familiares colocadas sobre la banqueta.

Una familia de Torreón, Coahuila, vivió momentos de angustia al ver sus pertenencias en la calle / Especial

¿Por qué habrían embargado la casa equivocada?

Según la versión compartida por Julia, el procedimiento debía realizarse en una vivienda identificada con el número 146, pero las personas encargadas del embargo habrían ingresado a la casa marcada con el 148, propiedad en la que reside la familia.

La diferencia de apenas dos números habría provocado que muebles y diversos artículos fueran retirados antes de que Julia pudiera llegar y aclarar que, según su denuncia, su familia no tenía relación con el procedimiento que se estaba ejecutando. La mujer documentó parte de lo sucedido y expresó su molestia por la situación.

“Me embargaron mi casa y se equivocaron, se equivocaron, se equivocaron”, señaló la mujer durante la grabación.

De acuerdo con la información difundida, el embargo estaría relacionado con un adeudo bancario y tendría como destinataria a una mujer identificada como Thalía, quien presuntamente estaría relacionada con el domicilio número 146. Julia, en cambio, aseguró que ella y su esposo habitan la vivienda número 148 y continúan pagando su propiedad mediante un crédito bancario.

Los hechos habrían ocurrido en el fraccionamiento Rincón de Las Etnias / Especial

Escrituras habrían permitido demostrar el error

La situación comenzó a aclararse después de que Julia presentó las escrituras de su inmueble para acreditar que el domicilio al que habían ingresado no correspondía con la vivienda señalada dentro del procedimiento.

Según el testimonio de la mujer, después de revisar la documentación las personas involucradas habrían reconocido que existía una equivocación, por lo que el retiro de pertenencias se detuvo.

Los muebles y objetos que ya habían sido colocados en la calle tuvieron que ser introducidos nuevamente a la vivienda. La familia denunció así no solamente la confusión en el domicilio, sino las afectaciones provocadas durante el tiempo en que se realizó el procedimiento.

Las personas encargadas el embargo se habría equivocado de casa al momento de actuar / Especial

Sacaron materiales utilizados por su hijo con autismo

Entre las pertenencias retiradas del domicilio también se encontraban juguetes y materiales pedagógicos de comunicación visual utilizados por el hijo de Julia, quien tiene autismo.

La mujer mencionó este hecho durante su denuncia para dimensionar las consecuencias que tuvo el procedimiento dentro de su hogar, pues los objetos no solamente correspondían a muebles de uso cotidiano, sino también a materiales empleados por su hijo.