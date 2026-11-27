VIDEO: Invitan a Bárbara de Regil al penal de Santa Martha Acatitla: ¿Cuál fue el motivo?

La actriz hizo un trabajo de motivación que duró 50 minutos / FB: @peraltarbk

La protagonista de Rosario Tijeras convivió con mujeres privadas de la libertad, con quienes compartió una sesión de ejercicio

Bárbara de Regil dejó por un momento los escenarios y las grabaciones para realizar una actividad fuera de los reflectores del espectáculo. La actriz acudió al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde compartió una de sus conocidas clases de cardio motivacional con las mujeres privadas de la libertad.

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La visita de la protagonista de Rosario Tijeras fue dada a conocer por la diputada local Rebeca Peralta León, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, quien difundió fotografías y videos del encuentro a través de su cuenta de Facebook.

En las imágenes se observa a la actriz conviviendo con las participantes y realizando diferentes ejercicios físicos, como parte de una actividad orientada a promover hábitos saludables, fortalecer el bienestar emocional y contribuir al proceso de reinserción social.

Bárbara de Regil visitó el penal femenil de Santa Martha Acatitla / FB: @peraltarbk

¿Por qué Bárbara de Regil visitó el penal de Santa Martha Acatitla?

La presencia de Bárbara de Regil en el centro penitenciario respondió a una invitación de la diputada Rebeca Peralta León, quien agradeció la disposición de la actriz para compartir parte de su tiempo y llevar sus conocimientos sobre acondicionamiento físico a las mujeres que se encuentran en el recinto.

“Agradecemos la visita de Bárbara de Regil al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla. Durante su visita, compartió con las mujeres privadas de la libertad una clase de cardio y motivación”, señaló.

La legisladora destacó la importancia de impulsar este tipo de encuentros dentro de los centros penitenciarios y explicó que el ejercicio puede formar parte de las actividades encaminadas a favorecer el bienestar de las participantes.

“Estas actividades contribuyen al bienestar físico y emocional, así como al fortalecimiento de hábitos saludables y de una actitud positiva dentro de su proceso de reinserción social”, agregó.

Peralta León también reconoció el respaldo de las autoridades capitalinas para permitir que la actividad se llevara a cabo dentro de las instalaciones del centro femenil.

La actriz compartió una clase de cardio con mujeres privadas de la libertad / FB: @peraltarbk

“Gracias Bárbara por tu tiempo y disposición para sumarte a estas acciones en favor de las mujeres de este centro. Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento al Mtro. Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por las facilidades brindadas para la realización de esta actividad”.

Bárbara de Regil prefirió acudir personalmente antes que enviar un video

La visita de la actriz surgió después de que Rebeca Peralta León le propusiera enviar un mensaje en video a las mujeres de Santa Martha Acatitla. Sin embargo, Bárbara de Regil decidió acudir personalmente para ofrecerles una sesión de acondicionamiento físico.

En una grabación compartida tras la actividad, la diputada expresó su agradecimiento por la participación de la actriz.

“Muy feliz, siempre, siempre agradecida, gracias de corazón Bárbara, por haber visitado a las chicas aquí en Santa Martha Acatitla”.

Por su parte, la protagonista de Rosario Tijeras explicó que, al conocer la propuesta, prefirió convivir directamente con las mujeres y compartir con ellas una de sus rutinas de entrenamiento.

Bárbara de Regil impartió una sesión de ejercicio de 50 minutos / FB: @peraltarbk

“Cuando me dijiste que les mande un video, me dieron todas la ganas mejor de venir y regalarles 50 minutos de ejercicio y de movimiento, así que, gracias a ti por invitarme”.

La actividad también fue celebrada por Fernanda Phalf, administradora de la cuenta Reas de Turquesa, espacio dedicado a difundir las historias de mujeres que se encuentran en el centro penitenciario.

“Esperemos que este año que viene sigan este tipo de actividades para ‘las turquesas’ ya que las ayudan a alejarse de los vicios y peleas”.

¿En qué consisten las clases de cardio motivacional de Bárbara de Regil?

Además de su trayectoria en la televisión, Bárbara de Regil ha desarrollado una faceta vinculada con el acondicionamiento físico y la promoción de hábitos saludables. Una de sus actividades más conocidas son las sesiones de cardio motivacional, en las que combina ejercicios de alta intensidad con música y mensajes de motivación personal.

Sus entrenamientos suelen incorporar movimientos que utilizan el propio peso corporal, como saltos, planchas, burpees y abdominales, sin necesidad de recurrir a grandes aparatos de gimnasio. La duración de estas rutinas puede variar desde los 20 minutos hasta aproximadamente 50 minutos en eventos presenciales.