WWE Money in the Bank 2026 se realizará el sábado 10 de octubre con seis combates anunciados, incluidos los tradicionales enfrentamientos por el maletín masculino y femenino

WWE Money in the Bank 2026 ya tiene definida su cartelera para este sábado 10 de octubre, con Roman Reigns enfrentando a LA Knight por el Campeonato Mundial de Peso Pesado y Stephanie Vaquer exponiendo el Campeonato Mundial Femenino. Además, los tradicionales combates de escaleras por los maletines reunirán a algunas de las principales figuras de la empresa.

Podría interesarte Lucha Money in the Bank 2026: Todo lo que debes de saber del próximo PLE de WWE

Roman Reigns y Stephanie Vaquer expondrán sus campeonatos

Uno de los principales atractivos de la función será el combate por el Campeonato Mundial de Peso Pesado, donde Roman Reigns pondrá en juego el título ante LA Knight. Después de lo acontecido en Ciudad de México, ambos pactaron el duelo entre enfrentamientos de dos de las figuras más importantes de la compañía.

Por su parte, Stephanie Vaquer defenderá el Campeonato Mundial Femenino ante Becky Lynch o Liv Morgan (rival que se definirá en el Raw antes del evento). La rival de la campeona se definirá entre ambas contendientes, por lo que Vaquer tendrá que esperar para conocer quién buscará arrebatarle el título.

Roman Reigns enfrentará a LA Knight en Money in the Bank | wwe.com

¿Quiénes competirán por los maletines de Money in the Bank?

El combate masculino de Money in the Bank tendrá a seis participantes: Bron Breakker, Je'Von Evans, Trick Williams, Penta, CM Punk y Kevin Owens. Todos buscarán subir la escalera y descolgar el maletín, que les dará la oportunidad de cobrar una lucha titular en el futuro.

En la versión femenina también habrá seis participantes. Sol Ruca, Lola Vice, Jacy Jayne, Roxanne Perez, Lash Legend y Tiffany Stratton protagonizarán el enfrentamiento de escaleras en busca del maletín.

Además, Bronson Reed se medirá ante Oba Femi en un combate individual que completará la cartelera anunciada para el evento.

Lucha por el maletín masculino de Money in the Bank 2026 | WWE

¿Cuándo es WWE Money in the Bank 2026?

WWE Money in the Bank 2026 se realizará el sábado 10 de octubre y comenzará a las 16:00 horas, tiempo del centro de México, pudiéndose disfrutar el preshow en YouTube y en Netflix cuando comience el evento.

México (CDMX): 16:00 horas

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00 horas

Estados Unidos (ET): 18:00 horas

Chile: 18:00 horas

Argentina: 19:00 horas

España: 00:00 horas del domingo