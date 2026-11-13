Una filtración revela que costaría casi 900 euros y llegaría a las tiendas el 27 de noviembre / Especial

Microsoft prepara una edición especial de Xbox con diseño verde transparente para celebrar los 25 años de la marca

Los fanáticos de los videojuegos y los coleccionistas de consolas podrían tener una nueva razón para abrir la cartera antes de que termine noviembre. Xbox celebra su 25 aniversario con una edición especial de su consola Series X, que recupera el característico color verde de la marca y apuesta por un diseño transparente inspirado en sus primeros años. Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención es su precio, pues una reciente filtración apunta a que podría superar los 18 mil pesos mexicanos.

Se trata de la Xbox Series X25 Limited Edition, un modelo conmemorativo que fue presentado durante el Xbox Games Showcase 2026, celebrado en junio. Aunque Microsoft mostró algunas de sus características y su apariencia, los detalles sobre su costo y disponibilidad comenzaron a conocerse a través de información extraoficial, que señala el próximo 27 de noviembre de 2026 como su posible fecha de lanzamiento.

Xbox celebra su 25 aniversario con una consola de edición limitada / Especial

La consola busca despertar la nostalgia de quienes crecieron jugando con la primera Xbox, que debutó en Estados Unidos el 15 de noviembre de 2001. A diferencia de otros lanzamientos de hardware, esta edición no estaría enfocada en ofrecer mayor potencia o nuevas capacidades técnicas, sino en presentar una apariencia exclusiva para conmemorar un cuarto de siglo de historia dentro de la industria de los videojuegos.

¿Cuánto costará la Xbox Series X25 Limited Edition en México?

De acuerdo con información atribuida al filtrador billbil-kun, conocido por adelantar precios y fechas de lanzamiento de videojuegos y dispositivos, la Xbox Series X25 Limited Edition tendría un precio de 899.99 euros en Europa y 899.99 dólares en Estados Unidos.

Tomando como referencia el tipo de cambio, cuando un euro equivale aproximadamente a 20.47 pesos mexicanos, el precio europeo de la consola representaría alrededor de 18 mil 426 pesos mexicanos.

La nueva consola tendría un precio equivalente a más de 18 mil pesos / Especial

Es importante aclarar que esta cantidad es únicamente una conversión monetaria y no representa un precio oficial para México, pues Microsoft todavía tendría que confirmar las condiciones de comercialización, impuestos y disponibilidad de la edición limitada en el país.

El costo filtrado también refleja que se trata de un producto dirigido principalmente a los coleccionistas y seguidores de la marca, ya que sería aproximadamente 100 euros más caro que la versión convencional de Xbox Series X, según la comparación difundida en el reporte original.

¿Cómo es la nueva Xbox Series X25 del 25 aniversario?

Uno de los principales atractivos de la Xbox Series X25 Limited Edition es su apariencia, pues abandona el tradicional acabado negro de la consola para incorporar una carcasa verde translúcida, que permite apreciar parte de su estructura y recuerda algunos de los diseños más representativos de Xbox.

La edición especial también incorpora detalles relacionados con la historia de la marca, como el encendido de la X en color verde, un logotipo conmemorativo del 25 aniversario y pequeños elementos ocultos que funcionan como referencias para los seguidores más antiguos.

La Xbox Series X25 conservará 1 TB de almacenamiento / Especial

El objetivo de este diseño es recuperar parte de la identidad visual que acompañó a Xbox durante sus primeros años, cuando la marca comenzó a competir en el mercado de las consolas domésticas frente a compañías como Sony y Nintendo.

La presentación de esta edición también coincide con una tendencia entre los fabricantes de videojuegos, que han aprovechado aniversarios importantes para lanzar versiones especiales de sus dispositivos, especialmente dirigidas a quienes buscan productos de colección.

¿Qué incluye la Xbox Series X25 Limited Edition?

Además de la consola con diseño exclusivo, el paquete incluye un Xbox Wireless Controller X25 Special Edition, un control que comparte la apariencia translúcida y verde del dispositivo principal.

El mando incorpora los colores originales de los botones ABXY, así como referencias al legendario control Duke, que acompañó a la primera Xbox lanzada en 2001 y que se convirtió en uno de los accesorios más recordados de aquella generación.

Estos elementos buscan conectar el diseño actual con la historia de la compañía, ofreciendo un producto que destaque tanto por su funcionalidad como por su valor conmemorativo.

En cuanto a las características internas, la Xbox Series X25 mantiene las especificaciones de la versión convencional de Xbox Series X con 1 TB de almacenamiento, por lo que no se esperan mejoras adicionales en potencia gráfica, memoria o rendimiento.

Esto significa que los jugadores podrán disfrutar del mismo catálogo de videojuegos y de las funciones disponibles en el modelo estándar, pero con una presentación diferente y detalles exclusivos.

¿Cuándo sale a la venta la Xbox Series X25 Limited Edition?

La filtración señala que la consola podría llegar a las tiendas el viernes 27 de noviembre de 2026, una fecha que coincide con la celebración del Black Friday, uno de los periodos comerciales más importantes del año en Estados Unidos y otros mercados.

El lanzamiento ocurriría apenas 12 días después del aniversario oficial de Xbox, cuya primera consola comenzó a comercializarse el 15 de noviembre de 2001. La fecha también colocaría a la edición especial dentro de la temporada de compras navideñas, cuando aumenta la demanda de consolas, accesorios y videojuegos.

Sin embargo, Microsoft todavía no ha confirmado oficialmente el día de lanzamiento señalado por la filtración, por lo que existe la posibilidad de que la fecha cambie antes del anuncio definitivo.