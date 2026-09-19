Yanet “N” es detenida en Sonora por presunto tráfico de armas; le encuentran miles de cartuchos

La joven fue detenida en San Luis Río Colorado durante un operativo encabezado por la Marina

Una joven estadounidense identificada como Yanet “N” fue detenida en San Luis Río Colorado, Sonora, luego de que autoridades federales la ubicaran en las inmediaciones del Puente Fronterizo entre México y Estados Unidos. El Gabinete de Seguridad la considera presunta operadora logística para el trasiego de armamento en el estado, por lo que quedó a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

La captura se llevó a cabo el 11 de septiembre de 2026 durante recorridos de vigilancia y prevención del delito encabezados por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y otras autoridades federales involucradas en las acciones fronterizas.

Durante la inspección del vehículo en el que viajaba, las autoridades localizaron 5 mil 445 cartuchos / Especial

¿Qué le encontraron a Yanet “N” durante su detención?

Durante la inspección del vehículo en el que viajaba, las autoridades localizaron 5 mil 445 cartuchos, además de asegurar la unidad utilizada por la joven. Reportes periodísticos señalan que se trataba de municiones calibre 7.62 × 39 milímetros, aunque el comunicado oficial difundido por las autoridades se limita a confirmar la cantidad total del aseguramiento.

El hallazgo llamó la atención por el volumen de municiones y por el punto en el que ocurrió la detención: San Luis Río Colorado, una de las principales zonas de conexión entre Sonora y Arizona y un corredor utilizado diariamente por miles de personas y vehículos que cruzan la frontera.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la operación representó una afectación estimada en un millón 655 mil 19 pesos para las estructuras de los grupos delictivos, considerando los objetos y el vehículo asegurados.

Reportes periodísticos señalan que se trataba de municiones calibre 7.62 × 39 milímetros / Especial

¿Yanet “N” trabajaba para “Los Mayos”?

Distintos reportes periodísticos han identificado a Yanet “N” como una supuesta operadora vinculada con “Los Mayos”, facción del Cártel de Sinaloa relacionada con Ismael Zambada Sicairos, conocido como El Mayito Flaco.

Sin embargo, existe una precisión importante: el comunicado oficial del Gabinete de Seguridad únicamente la identifica como operadora logística para el trasiego de armamento en Sonora y no especifica públicamente en ese documento a qué facción criminal estaría vinculada.

Por ello, la relación específica con “Los Mayos” debe mantenerse como una versión atribuida a reportes periodísticos mientras las autoridades ministeriales integran la carpeta de investigación y determinan el alcance de su presunta participación.

Han identificado a Yanet “N” como una supuesta operadora vinculada con “Los Mayos / Especial

Yanet “N” sería ciudadana estadounidense

Las autoridades confirmaron que la detenida es de nacionalidad estadounidense, una característica que también ha llamado la atención dentro de las investigaciones sobre el posible movimiento de armas y municiones desde Estados Unidos hacia territorio mexicano.

Reportes publicados después de su captura señalan que la joven tendría alrededor de 21 años al momento de su detención y que habría cumplido 22 un día después del operativo.

También surgió información sobre una identificación del Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, en la que presuntamente aparecía como oficial correccional de segundo nivel. Autoridades y medios señalaron que se realizarían verificaciones para determinar la autenticidad del documento y su situación laboral.

Redes sociales formarían parte de la investigación

Después de conocerse la identidad de la detenida, diferentes reportes comenzaron a revisar la actividad que mantenía en redes sociales. En algunas publicaciones presuntamente aparecía una camioneta negra similar al vehículo asegurado por las autoridades durante el operativo.

También se difundieron versiones que aseguran que la joven habría publicado imágenes relacionadas con armas y con su estilo de vida. No obstante, estos elementos forman parte de reconstrucciones periodísticas y deberán ser contrastados con la investigación ministerial antes de establecer si tuvieron relación directa con las actividades por las que ahora es investigada.

Las autoridades federales no detallaron públicamente en su comunicado si las redes sociales fueron determinantes para ubicarla, aunque señalaron que el operativo se desarrolló como parte de acciones de inteligencia y vigilancia en la región fronteriza.

Aseguramiento representaría golpe de más de 1.6 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad estimó que la detención y los bienes asegurados representan una afectación económica de aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos para estructuras delictivas.

Con ello, las autoridades buscan impedir que miles de municiones ingresen a circuitos criminales y terminen siendo utilizadas en hechos violentos dentro del país.

El propio Gabinete de Seguridad destacó que con la acción “se afecta la estructura de los grupos delictivos por aproximadamente un millón 655 mil 19 pesos”.