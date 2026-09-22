El veterano ala cerrada volvió a Philadelphia después de casi cinco años y reconoció que su regreso provocó una fuerte reacción emocional en su familia

Zach Ertz está de vuelta con los Philadelphia Eagles, y es que el veterano ala cerrada se reincorporó al equipo después de la lesión de Dallas Goedert y su regreso provocó una escena especialmente emotiva dentro de su familia.

El jugador de 35 años comenzó su regreso desde el equipo de prácticas, aunque se espera que pueda ser promovido al roster activo para el partido de la Semana 3 ante los Chicago Bears. Ertz no ocultó la emoción que significó volver a vestir los colores de Philadelphia.

Zach Ertz pasó unos años jugando con Washington | AP

Un regreso que emocionó a toda su familia

“Mi mamá estaba llorando. Mi esposa estaba eufórica”, relató Ertz al hablar sobre la reacción de su familia cuando conocieron la noticia. El jugador también contó que sus hijos ya comenzaron a practicar el famoso canto de los Eagles.

La vuelta tiene un significado especial porque Ertz pasó sus primeros más de ocho años en la NFL con Philadelphia, organización que lo seleccionó en 2013. Durante esa etapa consiguió tres selecciones al Pro Bowl y fue pieza del equipo campeón del Super Bowl LII.

Ertz dejó los Eagles en 2021 y posteriormente pasó por los Arizona Cardinals y Washington Commanders. Ahora, cinco años después de su salida, regresó a la ciudad donde construyó una parte importante de su carrera profesional.

Zach Ertz suma experiencia a Eagles | AP

Ertz busca aportar en una posición golpeada

Su regreso también responde a una necesidad inmediata de Philadelphia, luego de que Dallas Goedert sufriera un esguince del ligamento colateral medial durante la victoria de los Eagles sobre Tennessee en la Semana 2. Goedert estará fuera durante las próximas semanas.

El veterano llega con una importante historia dentro de la franquicia: suma 579 recepciones como jugador de Philadelphia y está a solo 11 de superar el récord histórico de Harold Carmichael. En su carrera acumula 825 recepciones, 8,592 yardas y 57 touchdowns.

Zach Ertz celebrando una anotación con Eagles | AP