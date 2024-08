Alejandra Orozco confirma su retiro: "Es momento de colgar el traje de baño"

Se cierra un ciclo, después de dos décadas de dedicación, esfuerzo y dos medallas en Juegos Olímpicos, Alejandra Orozco confirmó su retiro de manera profesional después de cuatro ciclos olímpicos desde su debut en Londres 2012.

En entrevista con Claro Sports, la clavadista mexicana aseguró que 'es momento de colgar el traje de baño', mientras se le cortaba la voz de manera constante por la emoción que representa poner punto final a dos décadas de carrera en el deporte acuático nacional.

"Un día de muchas emociones. Desde que me levanté estaba ilusionada por la Final, una Final Olímpica más. Fue muy diferente a lo que fue Londres, era una niña y no dimensionaba donde estaba. Ahora fue todo lo contrario. Vi, sentí, disfruté... Me disfruté a mí después de 20 años, fue una competencia que me la voy a llevar para siempre y pues sí, es momento de colgar el traje de baño", comentó Orozco.

A pesar de que en París 2024 no pudo colgarse una medalla en ninguna de las disciplinas en las que compitió, Alejandra Orozco aseguró que no se va con las manos vacías de la Ciudad Luz, aprovechando para agradecer el cariño y el apoyo de toda la gente.

SE RETIRA DE LAS PLATAFORMAS OLÍMPICAS Alejandra Orozco se expresa en el micrófono de Claro Sports tras su último clavado en unos Juegos Olímpicos después de la final en #Paris2024#ParísEsTuyo pic.twitter.com/On3tojVfL8 — Claro Sports (@ClaroSports) August 6, 2024

"Siempre queremos llevarnos lo material, las manos llenas. Esta ocasión no será así, pero no me las llevo vacías. Me llevo mucho cariño, mucho apoyo, mucho aprendizaje para la vida. Me llevo una Final que disfruté; me llevo todo", dijo la clavadista mexicana.

Asimismo, la clavadista mexicana aseguró que se siente tranquila con su decisión y que, al menos por ahora, quiere disfrutar de su familia y descansar después de dos décadas de rendir al máximo nivel.

"Me siento tranquila con la decisión. Fue un proceso muy largo, aprendí a ser muy resiliente. Cada vez que subía a la plataforma (me dispuse) a darlo todo. Me siento feliz, tranquila. Hay tanto panorama. Quiero descansar, disfrutarme. Quiero disfrutar a una Ale que ha girado su vida en torno a los clavados que siempre dio su máximo y ahora quiere estar con su familia, estar con su gente. Físicamente, el cuerpo te cobra factura y hay que salir adelante", finalizó Alejandra Orozco.

