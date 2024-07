Alejandra Valencia tras ganar bronce en París: “Cuatro Juegos Olímpicos buscándola, estamos felices”

Momentos emotivos. De la mano de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, México obtuvo su primera medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024. Tras asegurar la presea de bronce, las mexicanas, al borde de las lágrimas, mostraron su emoción tras alcanzar algo que les había costado a lo largo de la historia.

Y es que esta fue la primera vez que México ganó una medalla por equipos en tiro con arco. Ante esto, Alejandra Valencia, quien ganó su segunda presea olímpica, se mostró feliz por haber logrado algo que intentó en cuatro ciclos olímpicos. “No tienes idea lo que significa, cuatro JJOO buscándola. Queríamos la de oro, pero estamos muy felices”, comentó la arquera de 29 años

Del lado de Ángela, en pleno día de su cumpleaños, no pudo contenerse y también habló entre lágrimas, afirmando que soñó con este momento. “Lo soñé. Lo que podíamos hacer se logró. Estoy muy feliz y no me alcanza para hablar”, expresó.

Tras consumar la hazaña de conseguir medalla por equipo, Ana Paula Vázquez resaltó el logro. Asimismo, reiteró que querían la presea dorada, pero aún así la felicidad es grande por lo hecho. “Aquí estamos dándolo todo por México y por el equipo. Se entiende que queríamos la de oro, pero no importa, la primera medalla por equipo en tiro con arco se la pudimos dar nosotros”, declaró la medallista.

En este camino, México venció al equipo de Alemania en Cuartos de Final por marcador de 5-1. En Semifinales, las representantes mexicanas perdieron 5-3 ante China. En el duelo por el tercer lugar, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz vencieron 6-2 a Países Bajos

