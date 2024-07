Alejandra Zavala, campeona panamericana de tiro deportivo, es una de las varias atletas mexicanas que se preparan para poner en alto el nombre del país en los Juegos Olímpicos de París 2024. Durante una entrevista exclusiva con RÉCORD, destacó la presencia de mujeres en la delegación azteca debido al gran impulso que se les ha dado y las oportunidades que han sabido aprovechar.

“Hoy toca así [van más mujeres que hombres], pero eso no quiere decir que los hombres no sean buenos. Yo creo que también tiene mucho que ver con todo el empuje que se nos ha dado y la oportunidad que se nos ha dado a las mujeres en el último tiempo,” afirmó Zavala, quien enfatizó que esta oportunidad ha permitido a las mujeres crecer y luchar con más fuerza.

La tiradora jalisciense ha tenido un renacer de cara a Paris 2024, pues ha aprendido a disfrutar luego de haber sufrido un proceso complicado para Tokio 2020, en donde tuvo que salir de una relación 'toxica' que sostuvo con quien en ese entonces era su entrenador.

"Ha sido un proceso muy bonito, un proceso muy satisfactorio en donde más que hablemos de un resultado, de un estado emocional en el que me siento poderosa, tranquila, feliz de lo que he ido trabajando y de cómo he ido avanzando. Me costó un poco de trabajo el tema de volver a regresar a los olímpicos, pasé una etapa difícil con el tema de Tokio, pero París me vino a demostrar que todos somos capaces de salir adelante, de dar lo mejor de nosotros mismos y de volver a un lugar en el que incluso ahora es un lugar mejor", confesó Alejandra.

La campeona explicó cómo cambió su enfoque para los Juegos Panamericanos, adoptando una actitud de disfrute y confianza en su preparación. “Ahora fui a Panamericanos con una idea de, vamos a disfrutar, tú eres muy buena, has entrenado muchísimo y si es tu momento de tenerla, la vas a obtener.” Este cambio de mentalidad resultó en un gran éxito, con Zavala ganando dos medallas de oro y estableciendo un récord panamericano.

"Mientras estés disfrutando lo que hacer, yo creo que viene todo más fácil, cuando dejas de disfrutarlo es cuando empiezas a luchar y a trabajar de una manera equivocada y pierdes el objetivo", añadió.

Finalmente, Zavala pidió a todos los mexicanos que disfruten del proceso junto a ella y todos los atletas tricolores que participarán en París, sin esperar resultados específicos. "Lo que me gustaría, es que no esperen nada de mí, que más bien estén conmigo, que disfruten conmigo lo que hago como deportista y que no esperen nada, porque esperar a veces desilusiona, porque puede ser que todo el mundo esté esperando una medalla de oro, y puede ser que otras personas estén esperando un récord olímpico, y otras personas tan solo estén esperando una final o un tercer lugar. Yo les pediría que no esperen, que mejor disfruten conmigo el proceso, que disfruten de lo que hacemos y que cualquiera que sea el resultado lo disfrutemos juntos", finalizó.

