Alexa Moreno no tuvo una participación destacada en las pruebas de gimnasia, no consiguió ser protagonista en su prueba favorita, el salto de caballo, y sufrió una caída en la viga de equilibrio, por lo que obtener un lugar en la Final en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Moreno, que tenía que clasificar entre las primeras ocho para poder acceder a la Final, quedó en la décima posición, pero, a pesar de no clasificar a la definición por las medallas, la mexicana tiene una luz al final del túnel, por reglamento y aquí te explicamos por qué.

De acuerdo a la reglamentación, no pueden competir más de tres atletas del mismo país, casualmente entre las primeras nueve clasificadas a la Final del All-Around, hay tres estadounidenses, por lo que Alexa podría llegar a la disputa de las medallas.

De no ser así, Alexa no quedaría eliminada de manera oficial, pues, al quedarse tan cerca de clasificar, la mexicana se queda con el status de primera reserva de la prueba, lo que significa que, si una atleta se lesiona o por alguna razón no puede competir, la mexicana ocuparía su lugar.

