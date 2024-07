Ana Paula Vázquez sobre conseguir la medalla: 'La habíamos buscado desde hace bastante'

Ana Paula Vázquez habló tras obtener la medalla de bronce en tiro con arco por equipos. Para la arquera mexicana es un logro que significa mucho, no sólo para ella sino para la federación de arquería, pues es la ‘medalla que faltaba’.

La atleta mexicana reveló que llevaban mucho tiempo buscando conseguir la medalla en Juegos Olímpicos en la modalidad por equipos, además, les da más gusto porque ya habían conseguido la presea en otras modalidades.

“Estoy muy contenta es algo que ya habíamos buscado desde hace bastante tiempo uno cree que solo es individual, pero increíblemente íbamos muy sobre el equipo porque es la única medalla que faltaba.

"Ya tenemos medallas individuales, mixtas y desde hace muchos años no podíamos lograr una en equipo a pesar de que nos va muy bien en Mundiales y Copas Mundiales, pero en Juegos Olímpicos no se daba, era un poco frustrante el no poder lograr esa medalla y ahora que ya lo hicimos estamos muy contentas", añadió.

Con respecto a la Semifinal ante China, la arquera explicó que tuvieron muchas condiciones complejas, especialmente el aire, sin embargo, se va contenta por el desempeño que tuvieron durante la ronda.

"Fue bronce, pero sabemos que hicimos un trabajazo en la semifinal, en las puntuaciones porque el aire fue raro, tedioso, cambiante, raro, constante de repente no había y este día fue el que mas viento hubo", explicó.

