Ángela Ruiz confía en sus habilidades para pelear por una medalla en París 2024 pese a su corta edad

Con tan solo 17 años, Ángela Ruiz es la atleta mexicana más joven de la delegación mexicana que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Sin embargo, sus capacidades la han llevado a ser una de las mejores del mundo y ganarse un lugar dentro del seleccionado nacional de tiro con arco.

La joven arquera de Coahuila comenzó su proceso con 16 años, pese a eso, ya se encontraba compitiendo con las mejores artemisas del país, como lo son Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Paula Vázquez.

"Jamás las había visto en persona, yo las conocía por fotos, por videos, por las finales de copa en las que habían estado ellas y al momento de estar tirando contra ellas y estar al nivel de ellas, compitiendo a su nivel, fue como... wow, sí tengo la capacidad realmente de llegar muy lejos en este deporte", señaló Ruíz en entrevista exclusiva con RÉCORD.

Al estar practicando y compitiendo con las mejores, Ángela se dio cuenta de que realmente no estaba tan lejos de su nivel, por lo que se propuso superarlas y conseguir grandes cosas en el tiro con arco.

"Cada vez voy mejorando, cada vez voy subiendo el nivel y ahora, sí fue una manera muy grande de probarlo, me estaba probando con medallistas olímpicas y fue increíble. Me llenó mucho de motivación durante el selectivo, porque fue: 'Sí, estoy quedando cerca de ellas, pero en algún momento las voy a alcanzar y en algún momento las voy a pasar y voy a hacer cosas más grandes'", reconoció.

Al ser la menor del selectivo, rápidamente las más experimentadas la arroparon, lo que le sirvió a la coahuilense para aprender de ellas.

"Ya en los entrenamientos sí fue como aprender de ellas, desde cómo trabajan ellas la parte psicológica, su preparación física, los detalles técnicos, cómo los corrigen y cuánto tiempo tardaron en conocerse como arqueras, o sea, en conocer todo su proceso técnico para saber un microdetalle que se puede corregir, eso me sorprendió mucho", destacó.

Luego de los Juegos Panamericanos, en donde el equipo femenil de tiro con arco ganó la medalla plata, Ángela decidió que era momento de realizar varios ajustes, desde la técnica, hasta las flechas y arco. Sin embargo, las dudas comenzaron a crecer, pero gracias a un gran trabajo de su entrenador Miguel Barcenas, la joven artemisa consiguió terminar el selectivo con buenas puntuaciones, inclusive por encima de la medallista olímpica Aida Román, quien quedó fuera de París 2024.

"Pues también, yo misma me decía: '¿y qué pasa si no quedas?', pero la verdad tengo el nivel y lo demostré. Entonces, al momento de que llegamos al primer selectivo, mi entrenador me dijo:'Disfrútalo, sabes cómo hacer tu proceso, sabes cómo tirar bien, solo apégate a eso y aquí voy a estar detrás de ti', y con eso salió el resultado del primer selectivo. Ya para el segundo sí tenía más dudas y sí lo batallé un poquito más, pero también lo sacamos adelante".

"Después del selectivo, las competencias que hemos pasado hasta ahora no ha sido fácil, han pasado muchas cosas, he tenido dudas técnicas, me he sentido insegura tirando, pero como cualquier deportista de alto rendimiento están las altas y bajadas, y se busca que la alta más grande sea para juegos y es para lo que estoy trabajando", aseguró.

Y es que, la joven mexicana no sueña únicamente con hacer historia y conseguir el metal por equipos, sino que también apuesta por conseguir la medalla en individual.

"Sí, se vale soñar y me gusta soñar con esa medalla (individual), no lo veo imposible y sé que tengo la capacidad para hacerlo", confesó.

"Sí (me he visualizado en el podio), algunas veces. Ahora sí que es dejar todo ruido externo, concentrarme en mí y disfrutar el momento, disfrutar todo el proceso porque a veces se nos olvida disfrutar lo que es el deporte, por presión, por querer resultados, pero ahorita eso es lo más importante, que yo disfrute el proceso y que llegue bien físicamente y mentalmente a París", finalizó.

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: EL BREAKDANCE EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PARÍS 2024: UN HITO PARA LA CULTURA URBANA