Estamos a menos de un mes de que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024 y hay mucha gente que se pregunta si será posible disfrutar de los eventos por televisión abierta. Acá te contamos.

Televisa será la única televisora de señal abierta por la que podrás disfrutar de los Juegos Olímpicos. Para seguir las competencias en tiempo real de París, Televisa contará con los derechos de transmisión en vivo para televisión abierta en los canales 5 y 9.

Pero no solo eso, las transmisiones comenzarán desde su canal de paga TUDN a partir de la 1 am hasta las 3 pm. El Canal 5 tendrá un horario de transmisión desde las 6 am a las 3 pm, mientras que en el Nueve, la programación comenzará desde las 8 am a las 3 pm. Todos con deportes diferentes de lunes a domingo.

Los Juegos Olímpicos París 2024 arrancan el 26 de julio y terminan el 11 de agosto. Diez mil 500 atletas competirán en 32 deportes diferentes y un total de 329 eventos para definir a los mejores del mundo.

Otra opción para seguir los Juegos Olímpicos de París 2024 será por los canales de Claro Sports, los cuales pueden seguirse a través de YouTube y su página web. Claro Sports tendrá cuatro canales de los cuales tres seguirán toda la actividad, mientras que el otro será un News Center con reacciones, premiaciones, entrevistas y competencias.

