Aranza Vázquez sobre su participación en París 2024: 'No fui deseando fallar un clavado'

La clavadista mexicana, Aranza Vázquez, habló sobre su participación en los Juegos Olímpicos de París el pasado mes. La atleta aceptó no conseguir el resultado esperado, pero no duda haber dado lo mejor de ella durante cada competencia.

Durante los Juegos Olímpicos, la clavadista desafortunadamente tuvo un error en uno de sus saltos y cayó de espaldas. Este error llevó a los jueces a darle una puntuación de 0 y aunque Aranza pidió repetir el clavado alegando una distracción del público, pero no se lo permitieron. Esto le costó el pase a la Final de la disciplina.

A través de una publicación en redes sociales, la clavadista expresó su punto de vista con respecto a su participación, comentando que desearía poder saber qué fue lo que falló, pero no pedirá disculpas por quedar fuera de la Final ya que dio lo mejor de ella.

“No tuve el resultado que esperaba, e incluso ahora desearía tener las respuestas que necesito. No me disculparé por qué no tengo que hacerlo, pero quiero decirles a todos que di mi mayor esfuerzo e hice lo que tenía que hacer para prepararme y dar mi 1000%. Créanme que no fui a mis segundos Juegos Olímpicos deseando quedar fuera de la final o fallar un clavado”, apuntó en su cuenta de X.

En la misma publicación aseguró haber aprendido mucho sobre su paso en sus segundos Juegos Olímpicos y buscará volver a representar a México tras mejorar en lo que quedó a deber esta edición.

“Demostrarme que, de los errores, de lo bueno, y de lo malo se puede aprender y ser mejor. Gracias París por cumplir un sueño más. Orgullosa de poder representar a mi amado país, México”, finalizó

