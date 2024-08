El motivo por el cual Alejandra Valencia recibirá menos dinero tras París 2024

Alejandra Valencia ganó bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y logró su segunda medalla olímpica. Sin embargo, Conade le reducirá su beca con respecto a lo que ganaba antes de la cita en la capital francesa.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", escribió la sonorense, con el "calor" del momento por la frustración.

El motivo por el cual se redujo el monto que recibirá la arquera es que, con base al tabulador del organismo, al no igualar su resultado de Tokio 2020, el monto que recibe por la beca es menor.

¿Por qué Conade le redujo su beca a Alejandra Valencia?

En entrevista con Caliente TV, Ale explicó que en la Conade "se rigen con las reglas oficiales, que vienen de Hacienda y según la tabulación que les mandan, me tienen que bajar la beca. Es la tabulación bajo la que se rigen, directamente de Hacienda". A las reglas que se refiere son las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 29 de diciembre de 2023.

De acuerdo con estas reglas, el monto de la beca se determina a partir del último evento deportivo, mediante un tabulador cuyo funcionamiento no deja de ser polémico. Y es que esta guía le da más peso al desempeño individual que al de equipos. Por ejemplo, en París 2024 la beca individual para los atletas que finalizaron entre los 16 mejores va de los nueve mil a los 55 mil pesos. Y en un campeonato mundial va de los siete mil a los 49 mil.

Mientras que en el caso de resultados por equipo, en los Juegos Olímpicos el monto es de los siete mil a los 42 mil y en Campeonatos del mundo es de siete mil a 35 mil. En el caso de Ale Valencia, como quedó quinta en Tokio 2020, tenía una beca de 38 mil que incrementó a 46 mil tras su segundo lugar en el Campeonato Mundial de Berlín 2023.

Como en París 2024 finalizó sexta en la prueba individual, la beca se redujo nuevamente a 36 mil pesos, mismo monto que amerita haber ganado la medalla de bronce por equipos según este polémico tabulador ya que, por ejemplo, Emiliano Hernández y Carlos Sansores con su cuarto lugar recibirán una beca de 41 mil pesos.

Ale Valencia era la deportista con más ingresos antes de la reducción de su beca

De acuerdo con ESPN, en el ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de 2024, la sonorense recibió más de seis millones de pesos entre becas (como deportista activa y vitalicia), premios por resultados y el sueldo que le da la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). El 60 por ciento de ese monto fue resultado de sus buenos resultados, que la colocaron como la deportista con más ingresos.

Desafortunadamente, por las reglas de operación de Conade que le dan mayor peso al resultado individual que al colectivo, Ale Valencia se vio perjudicada.

