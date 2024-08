París 2024: Alejandra Valencia denuncia que Conade le recortó su beca tras medalla

La arquera mexicana Alejandra Valencia denunció que la Conade le bajó su beca, justo después de ganar medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024. Por medio de redes sociales, la multimedallista olímpica señaló que asistió a un trámite y fue en ese momento que se enteró de que le habían reducido el apoyo.

"Vine a firmar la documentación de mi beca y me entero que por las reglas de operación que rigen a @CONADE me bajaron mi beca después de la medalla olímpica. No pues muchas gracias", escribió Valencia Trujillo en su cuenta de X.

Le redujeron la beca en un 30 por ciento, explicó Ale Valencia

Luego de su publicación, la arquera de Sonora explicó en entrevista con Caliente TV que fue a firmar su documentación para la beca del próximo año y ahí le explicaron que había bajado su beca por las tabulaciones con las que se rige Conade. "Ellos se rigen con las reglas oficiales, que vienen de Hacienda y según la tabulación que les mandan, me tienen que bajar beca".

"Traigo el coraje porque tengo que pagar mi preparador físico, mi psicóloga; tengo que conseguir lo que son suplementos, las medicinas. Y me recortan la beca", y explicó que sí se le redujó en una considerable parte. "Son como 30", estimó la multimedallista.

De igual forma, señaló que no fue de manera arbitraria que se dio la reducción, sino que fue por la tabulación. "Es la tabulación bajo la que se rigen, directamente de Hacienda. Ellos son los que ponen los números", explicó la arquera, que tampoco quiso profundizar en cuanto a los manejos de Ana Gabriela Guevara al frente de la Conade.

Solo pidió un poco más de empatía por parte de las autoridades. "Que haya un poco más de entendimiento hacia los deportistas; que no sea tanto de 'La regla y no se puede cambiar'. Si la regla dice algo y no está funcionando, que se cambie y haya modificaciones que ayuden al futuro del deporte", finalizó.

