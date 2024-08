París 2024: Atletas mexicanos “rompen el internet” durante sus pruebas en los J.J.O.O.

La audiencia y los aficionados mexicanos del deporte y de los Juegos Olímpicos, estuvieron al pendiente de lo que los atletas aztecas hicieron en París 2024, así lo revelaron datos liberados por Claro Sports en el tema de las audiencias.

De acuerdo a la data que dio a conocer uno de los canales que tienen los derechos de la justa olímpica, solo en YouTube, Claro Sports recibió un total de 200 millones de reproducciones desde nuestro país durante la justa, traducidas en un total de 50 millones de horas de visualización por parte de los aficionados aztecas.

Los mexicanos no se perdieron una sola competición de los participantes aztecas, siendo la Final del Boxeo, donde participó el compatriota Marco Verde, lo más reproducido en nuestro país, con 1.8 millones de vistas, superando a la Final por equipos de la gimnasia artística femenil, la Final all around, los saltos sincronizados en el trampolín de 3m, la Final de clavados donde participaron Osmar Olvera y Luis Felipe Uribe, dejando el último lugar en cuanto a reproducciones la participación de Alan Cleland en el surf olímpico.

Más del 65% de las horas vistas en México por el canal de Claro Sports, fueron en televisores conectados, reportando que el público que más vio los Juegos Olímpicos de París 2024 en México tienen entre 18 y 34 años.

