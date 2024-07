¡Insólito! Atleta nigeriana queda fuera de París 2024 porque los directivos no la registraron

La velocista nigeriana Favour Ofili se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a un error de papeleo federativo, a pesar de haberse clasificado deportivamente en la prueba de los 100 metros planos.

A través de sus redes sociales y un comunicado, Ofili responsabilizó a la Federación de Atletismo de Nigeria (AFN), al Comité Olímpico Nigeriano (NOC) y al Comité Nacional Antidopaje (NADC) por este decepcionante suceso.

Ofili, destacada en las pruebas de 100 y 200 metros, había sido seleccionada para representar a Nigeria junto a Tima Godbless y Rosemary Chukwuma en la carrera de 100 metros. Sin embargo, un descuido en la supervisión del registro por parte de la AFN, el NOC y el NADC resultó en que no se inscribiera a Ofili en la competencia de París 2024.

"Lamento profundamente que me hayan comunicado que no podré competir en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Me clasifiqué, pero los que tienen la AFN y el CON no pudieron inscribir mi nombre. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué? ¿Para no inscribirme y competir en los Juegos Olímpicos porque la organización responsable no me inscribió?", publicó Ofili.

La velocista también recordó un incidente similar en los últimos Juegos Olímpicos, cuando la falta de liberación de fondos necesarios para las pruebas de los atletas en los Estados Unidos por parte de la AFN, la NADC y el CON resultó en que 14 atletas nigerianos no pudieran competir.

"Por favor, recuerden. En los últimos Juegos Olímpicos no pude competir porque la AFN, la NADC y el CON no liberaron fondos para que los atletas en los EE. UU. se sometieran a las pruebas, lo que provocó que 14 atletas nigerianos que se clasificaron no compitieran. Si los responsables no rinden cuentas por quitarme esta oportunidad, ¡Nunca se podrá confiar en ninguna de las dos organizaciones en el futuro!", expresó Ofili.

La velocista mantiene la esperanza de participar en la prueba de 200 metros de París 2024, que comenzará el jueves. Concluyó su mensaje con una nota esperanzadora, pero cautelosa: "La próxima prueba son los 200 metros, espero estar inscrita".

