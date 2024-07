Beacon: El perro que llegó al equipo de Gimnasia de Estados Unidos para la salud mental

La delegación de gimnasia artística de Estados Unidos ha intensificado su enfoque en la salud mental de sus atletas desde los incidentes ocurridos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La decisión de Simone Biles de retirarse de varios eventos para priorizar su bienestar emocional fue un punto de inflexión que resaltó la importancia de este aspecto en el deporte de alto rendimiento.

En respuesta, USA Gymnastics ha implementado diversas iniciativas para mejorar el bienestar emocional de sus gimnastas, destacando la incorporación de perros de terapia. Entre estos, Beacon, un golden retriever de cuatro años, se ha convertido en una figura central y ampliamente reconocida. Su popularidad ha explotado en redes sociales, donde videos y fotos lo muestran interactuando cariñosamente con las atletas del equipo nacional.

Jill Geer, directora de comunicaciones y marketing de USA Gymnasts, expresó a USA TODAY que Beacon ha eclipsado a sus compañeros caninos en notoriedad: “Beacon no es el único perro. Hay varios otros perros, pero Beacon es 100% la estrella del espectáculo”. Geer incluso bromeó acerca de que Beacon necesitaría un agente, debido a la abrumadora cantidad de solicitudes para interactuar con él, superando incluso a las de los atletas.

Beacon cuenta con su propia cuenta de Instagram, que ya ha superado los 24 mil seguidores. Las redes sociales del can están repletas de imágenes y videos de él acompañado de diferentes atletas y en múltiples eventos donde ha brindado su apoyo al equipo norteamericano.

Beacon nació en Michigan en febrero de 2020 y fue adoptado a las ocho semanas por Tracey Callahan Molnar, una ex entrenadora de gimnasia rítmica de 65 años. Molnar relató que Beacon es su segundo golden retriever, ya que anteriormente ella y su difunto esposo cuidaron a Tulsa, otro perro de terapia que falleció en 2019. La experiencia de registrar a Tulsa como perro de terapia y brindar este servicio durante casi seis años y medio inspiró a Molnar a continuar con Beacon.

El rol principal de Beacon es proporcionar consuelo y aliviar el estrés de las gimnastas, especialmente en los momentos previos a las competiciones. Su capacidad para detectar tensiones y ofrecer cercanía lo convierte en un apoyo inestimable. Shilese Jones, gimnasta del equipo nacional, compartió con The Times: “Siento que, en cierto modo, bloquea la realidad, y, a veces, eso es bueno para nosotras, para que no pensemos demasiado en las cosas. Me distrae de la realidad del dolor”.

Tracey Molnar, quien ha estado vinculada con USA Gymnastics durante más de 40 años, expresó su satisfacción por el impacto positivo de Beacon: “Sé que Beacon y yo estamos haciendo un trabajo importante. Qué maravilloso es tener la oportunidad de hacer esto y amar lo que hacemos. Estoy extremadamente orgullosa de él y ansío continuar brindando nuestro apoyo en París y más allá”.

El programa de terapia con perros fue concebido por Caroline Hunt, vicepresidenta del programa de gimnasia rítmica de USA Gymnastics y ex atleta profesional. La idea surgió después de que Hunt asistiera a un evento hace unos años y decidiera implementar esta iniciativa, que finalmente se concretó en febrero de 2023 durante un evento en Indianápolis. Aunque inicialmente algunos dudaban de su eficacia, la aceptación del programa ha sido positiva, y muchos esperan su continuidad.

Durante el reciente campeonato de gimnasia de Estados Unidos en Fort Worth, Texas, el programa incluyó la participación de aproximadamente 16 perros de diferentes razas, colores y tamaños, cada uno desempeñando su papel en distintos turnos y días. Este programa de terapia con mascotas es parte de un esfuerzo más amplio para apoyar la salud física y mental de los atletas, como explicó Jill Geer.

A pesar de los intentos por llevar a Beacon a los Juegos Olímpicos de París, el plan no pudo realizarse por problemas logísticos.

