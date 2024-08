Daniela Souza tras la polémica derrota en Taekwondo en París 2024: 'Estoy desconcentrada'

Daniela Souza nos regaló una pelea donde buscó la victoria ante Ikram Dhahri y por momentos lo consiguió, sin embargo, dos desconcentraciones en los últimos segundos le dieron dos amonestaciones para acumular la quinta y perder por decisiones de los jueces, por lo que toca hacer las maletas y regresar a México sin pena ni gloria y despedirse con la frente en alto de París 2024.

Souza vivió sus primeros Juegos Olímpicos, pero la algarabía jugó en contra de ella al cometer dos faltas consecutivas por desconcentración y tras su derrota, la mexicana señaló que estaba desconcentrada y que aceptaba que errores de ella le costaron la victoria que, prácticamente tenía en la bolsa a 0.4 segundos de finalizar su combate ante la tunecina.

"Estoy desconcertada. Perdí por amonestaciones, lo cual me fue muy raro porque, por lo general, cuando cometes cuatro amonestaciones la juez te señala que ya llevas cuatro y bueno, eran los últimos segundos. Soy consciente de que amonestan más porque lo que proponen es la competitividad, sin embargo, yo lo estuve proponiendo en todo mi combate. Di lo mejor de mí, no hay nada que reprochar en la preparación, así es el deporte, toca aprender y a seguir adelante", expresó Daniela Souza a Claro Sports.

'ME VOY A LEVANTAR DE ESTA': DANIELA SOUZA

A pesar de la derrota y estar anímicamente deshecha, Souza señaló que se levantará de este golpe y seguirá adelante en busca de reencontrar el camino y buscar la gloria en las próximas competiciones que tiene en puerta.

"Mi plan era hoy, después no importaba nada más. Di lo mejor de mí, estoy orgullosa de eso y voy a ver cómo salgo de esta adelante. Ya me había tocado un golpe muy duro el ciclo pasado y ahora me toca este, pero me voy a levantar y a seguir adelante como siempre", comentó al mismo medio.

DANIELA SOUZA AGRADECIÓ A MÉXICO

Finalmente, Daniela Souza agradeció a la gente que la siguió y le mandó sus mejores vibras en este corto paso por París 2024, un proceso que catalogó como sacrificio y lamentó no haber podido llegar más lejos en estos Juegos Olímpicos.

"Principalmente para mí, lo estaba buscando por mí. Ha sido un proceso muy largo y difícil. Por mi equipo, fue un esfuerzo en conjunto, mucha dedicación; no me gusta llamarlo sacrificios, pero yo creo que sí los hay, siempre los hay. Para toda la gente que estuvo pendiente de mí y mandándome todas sus vibras: lamento no haber llegado a la Final, como lo venía buscando. Ojalá puedan aprender todos, algo de mi camino para que no repita los errores que tuve".

