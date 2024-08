Está World Aquatics en la mira del FBI; mencionan a México

La administración de los deportes acuáticos en nuestro país adquiere un nuevo capítulo de polémica, un escándalo de talla mundial: una investigación internacional, generada desde la Fiscalía General de Kuwait y que creció hasta las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos, menciona a México en posibles actos de corrupción desde el nivel más alto de la World Aquatics.

El presidente de la Federación Internacional de Natación (ahora conocida como World Aquatics), Hussain Al-Musallam, es objetivo de una investigación colaborativa en nueve países, México incluido, entre otros por denuncias de complicidades con dirigentes deportivos o de comités olímpicos locales para afectar a las federaciones nacionales, con la finalidad de acceder a recursos públicos; se señala que habría conspirado con personal de los entes olímpicos de México, Filipinas y Haití para tomar control local.

Al-Musallam, dirigente originario de Kuwait, ha estado involucrado en nuestro país junto al Comité Olímpico Mexicano al desconocer a la Federación Mexicana de Natación por supuesto desvío de recursos económicos. Además, ha salido a relucir en investigaciones y sospechas en el caso de corrupción de FIFA, también en sus gestiones al frente del Comité Olímpico de Kuwait, como director del Consejo Olímpico de Asia y ahora en World Aquatics.

En México, Al-Musallam y funcionarios del olimpismo mexicano podrían estar involucrados en fraudes por realizar cobros indebidos a atletas en eventos acuáticos y presunta usurpación de funciones, al adjudicarse atribuciones que no le corresponden dentro de la natación del país.

El caso de la natación en México

A finales del 2021 World Aquatics desconoció primero al presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov, por una denuncia en su contra por el presunto desvió de más de 150 millones de pesos del Gobierno Federal, y después a la FMN con apoyo del Comité Olímpico Mexicano, presidido por María José Alcalá. El federativo ganó al menos cuatro amparos en su proceso legal y no se ha comprobado ninguna acusación.

La estrategia seguida por World Aquatics fue después imponer un Comité Estabilizador, al cual intentó imponerle la misma autoridad, derecho y poder que la Federación Nacional, sin tener esa condición legal en México; este ente pretendió tomar las facultades correspondientes a la FMN para aprobar marcas clasificatorias, organizar torneos selectivos, entre ellos los pases a París 2024, y tomar control sobre los atletas, así como intervenir de facto en el manejo finanzas.

Este Comité Estabilizador realizó cobros de eventos acuáticos organizados por la asociación civil que representa y lo cobrado se ingresó a cuentas de dicho organismo, violando los estatutos legales. Uno de esos eventos llamado CCCAN que se realizó en Monterrey, Nuevo León, en el cual los atletas fueron amenazados con quedar fuera de la clasificación a las justas internacionales si no asistían.

World Aquatics y Alcalá, exigieron a la Comisión Nacional de Cultura Física, ente rector del deporte federado y aprobado por el Gobierno de México, que los fondos económicos que antes se le daban a la FMN fueran entregados al Comité Estabilizador, a pesar de no tener facultades ni personalidad jurídica para recibirlos. La Federación de México, al estar desconocida por el ente internacional, no pudo darles a los atletas su autorización y reconocimiento ante la CONADE para recibir los apoyos.

Repercusión internacional

Esta investigación realizada por el FBI a dirigentes de World Acuatics se desprende de otra iniciada por el positivo de 23 nadadores chinos que no fueron sancionados y continuaron participando en eventos internacionales, once de ellos en París 2024. Al-Musallam no es el único funcionario de la WA manchado por la duda de la corrupción, pues su director deportivo Brent Nowicki fue citado semanas atrás por la agencia estadounidense.

A pesar de la disputa de los Juegos Olímpicos, las autoridades del Departamento de Estado de EU no informaron sobre el cierre de las investigaciones ni tampoco negado las investigaciones de corrupción a nivel internacional contra dirigentes del ente rector de la natación mundial.

Documentos que han salido a la luz pública durante las investigaciones son presentados en México por XPECTROFM, medio que se sumó desde México a la investigación colaborativa de medios internacionales de cuatro continentes, América, Europa, Asia y África, que ponen en la mira posibles actos de corrupción del presidente de la World Aquatics. Se solicitó información a la embajada en México de Kuwait y Haití, además a la oficina del FBI en México.

