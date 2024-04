Janeth Gómez, halterista mexicana, aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Este miércoles, Janeth Gómez aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras asegurar la décima posición en el ranking de los 59 kilogramos en la disciplina de Halterofilia, siendo la única mexicana clasificada a París en esta disciplina.

La pesista jalisciense aseguró, en una entrevista con la CONADE, que está muy feliz por representar a México en los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en la Ciudad Luz en el verano de este 2024.

“Tengo muchas emociones encontradas por la obtención de la plaza olímpica, ya que es por lo que he trabajado no solamente este proceso, sino desde el anterior y desde que inicié. A partir del día que yo me propuse ir a unos Juegos Olímpicos, empezó un deseo de lograrlo. No puedo explicar todo lo que siento en este momento”, comentó Gómez.

Janeth Gómez aseguró su lugar después de la Copa del Mundo de la Federación Internacional de Halterofilia, que se celebró en Phuket, Tailandia, donde la mexicana sumó un total de 223 kilogramos totales para quedarse con el noveno puesto de la clasificación.

