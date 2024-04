Rodrigo Pacheco tras vencer a Antoine Bellier en el Mexico City Open: 'Fue un partido muy duro'

Rodrigo Pacheco, en un partido complicado, venció a Antoine Bellier en el Mexico City Open por series de 6-7, 6-4 y 7-6 y superó así la primera ronda de este torneo en el Estadio Rafael Osuna.

A pesar de haber llegado a las Semifinales hace dos años, el suizo se topó con el mejor tenista mexicano y dijo, muy temprano, adiós al torneo, y Pacheco, que está en casa, sigue con la ilusión de poder hacer un torneo magnífico.

Tras el encuentro, el mexicano señaló que fue un partido duro por las grandes características que tiene Bellier, pero aseguro que se encuentra feliz, aunque también señaló que sufrió nerviosismo y eso le impedía hacer buenos saques.

“Fue un partido muy duro contra un jugador que ya ha hecho Semifinales en este torno hace dos años. Es un gran sacador, con una gran volea. La verdad que hoy se mantuvo jugando muy bien de fondo, lo cual a veces no es, pero también lo saqué adelante con mucho corazón”, expresó a los medios de comunicación.

“En el tercer set hubo un poco de diferencia que no la aproveché, luego jugó un poco más agresivo, yo dejé de meter saques. Nunca me había pasado, pero aquí en la altura, cuando te pones un poco nervioso los saques no te perdonan, entonces sentía que el segundo saque no lo podía meter y empecé a meter con puto segundo y ahí sí lo pude sacar adelante”, analizó su juego Pacheco.

“LO SAQUÉ CON MUCHO CORAZÓN” br>

Rodrigo Pacheco habló sobre su triunfo en tres sets a Antoine Bellier, en la primer ronda del México City Open. No fue un partido fácil, pero al final el mexicano se lo llevó y sigue con vida en el torneo.

Rodrigo Pacheco buscará repetir este resultado en la siguiente ronda, pues se medirá ante el kazajo Beibit Zhukayev.

